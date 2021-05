Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 437,93 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.150,22 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 6.279,35 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 7.004,63 punten.

Daarmee herstelden de Europese aandelenmarkten van hun slechtste dag sinds 2021. Een verlies van 1,97 procent voor de Stoxx 600-index betekende dinsdag de slechtste dag voor de index sinds 21 december 2020, waarbij 562 van de 600 fondsen in het rood sloten. De daling volgde na een verkoopgolf van tech-aandelen op maandag in de Verenigde Staten, vanwege toenemende zorgen over de Amerikaanse inflatie.

"Er zijn een aantal redenen voor de brede zwakte van gisteren, met als belangrijkste de bezorgdheid dat de recente aanhoudende stijging van de grondstofprijzen de komende weken en maanden zou kunnen leiden tot een scherpere permanente stijging van de infaltie", zei analist Michael Hewson van CMC Markets. In de VS bleek de inflatie vanmiddag hardet gestegen dan voorzien.

De Duitse inflatie in april kwam op jaarbasis in een voorlopige meting uit op 2,0 procent tegen 1,7 procent in maart op jaarbasis. Dit cijfer kwam overeen met de verwachtingen van economen. Frankrijk zag de consumentenprijzen in april op maandbasis met 0,1 en met 1,2 procent op jaarbasis oplopen.

De markt zag zich woensdag gesteund door een opwaartse bijstelling door de Europese Unie van zijn economische prognoses tot 2022. Voor dit jaar wordt een economische groei verwacht van 4,3 procent, terwijl de groei voor 2022 op 4,4 procent wordt geraamd. In februari voorspelde de Europese Commissie nog een groei van 3,8 procent in beide jaren.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de industriële productie in de eurozone in maart op maandbasis met 0,1 procent is gestegen, terwijl op jaarbasis zelfs sprake was van een dubbelcijferige groei. De Britse industriële productie steeg in maart op maandbasis meer dan verwacht. De Britse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,5 procent. Op jaarbasis lag het niveau 6,1 procent lager. Deze data vielen beter uit dan vooraf voorspeld.

De euro/dollar noteerde op 1,2077. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2128 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2146 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,6 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten is de week eindigend op 7 mei zijn gedaald met 0,4 miljoen vaten tot 484,7 miljoen vaten.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank heeft in de eerste drie maanden van 2021 onverwacht zwarte cijfers geschreven en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit jaar denkt Commerzbank een positief operationeel resultaat te behalen, met kosten van circa 6,5 miljard euro en een CET 1 ratio van minimaal 12,5 procent. Het aandeel steeg 8,6 procent.

Bayer heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de druk op de omzet en de resultaten zien aanhouden, maar bevestigde wel zijn eerdere verwachtingen voor het gehele boekjaar. Het aandeel won 6,1 procent.

Delivery Hero heeft besloten om weer in Berlijn actief te worden en later dit jaar ook in de rest van Duitsland. Concurrent Just Eat Takeaway reageerde op de aankondiging door in Duitsland ook boodschappen te gaan bezorgen. De koers van het aandeel Delivery Hero noteerde 3,4 procent lager. Het aandeel noteerde 6,2 procent lager.

Prosus vergroot het aandeel de vrij verhandelbare aandelen in het bedrijf, door de overname van bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. Door deze transactie verdubbelt het economische belang van de vrij verhandelbare aandelen Prosus, de free float, van ongeveer 27 procent tot 60 procent van het aandelenkapitaal. Het aandeel won 2,1 procent.

Diageo steeg 3,4 procent, nadat het moederbedrijf van merken als Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan en Guinness, zei dit jaar een autonome groei van de bedrijfswinst te voorzien van minstens 14 procent.

TUI verloor 1,4 procent, nadat de Duitse reisgigant over de zes maanden tot eind maart een verlies voor belastingen boekte van 1,5 miljard euro. Het reisconcern zei vertrouwen te hebben in de zomervakantie.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,3 procent lager op 4.097,67 punten. De Dow Jones index daalde 1,0 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,0 procent in het rood.