Ajax stelt kampioenschap veilig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft zondag de 35ste landstitel gewonnen door in Amsterdam met 4-0 te winnen van FC Emmen. Dankzij deze overwinning kan de Amsterdamse club niet meer worden ingehaald in de resterende drie competitiewedstrijden. Het kampioenschap betekent ook dat Ajax volgend seizoen weer deelneemt aan de lucratieve Champions League. Overigens verlengde trainer Erik ten Hag afgelopen week al zijn contract met Ajax. Ten Hag is sinds 1 januari 2018 hoofdtrainer van de Amsterdammers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

