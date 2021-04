Beursblik: lagere omzet Brunel voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel International heeft in het eerste kwartaal van 2021 vermoedelijk een lagere omzet geboekt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit verwacht de detacheerder zelf in aanloop naar de kwartaalcijfers op vrijdag. Eind maart handhaafde Brunel nog de outlook voor het eerste kwartaal van dit jaar, waarin het uitgaat van een lagere omzet ten opzichte van de omzet een jaar eerder. In de eerste drie maanden van 2020 boekte Brunel een omzet van 257 miljoen euro, of 257,9 miljoen euro inclusief BIS. In het vierde kwartaal van 2020 zag Brunel de omzet ook al teruglopen. Toen werd er voor 209,3 miljoen euro omgezet. Voor het eerste kwartaal van 2021 mikt Brunel wel op een licht hogere brutomarge en een stabiele EBIT. In het eerste kwartaal van 2020 werd een EBIT, inclusief BIS, geboekt van 8 miljoen euro. De bijbehorende marge kwam toen uit op 3,1 procent. In het vierde kwartaal van 2020 werd al een resultaat geboekt van 9,8 miljoen euro bij een marge van 4,7 procent. Naar verwachting van Brunel zijn de kosten ook beduidend lager dan een jaar eerder. Toen kwamen de operationele kosten uit op 46,4 miljoen euro. Outlook In maart presenteerde de detacheerder nieuwe doelen voor komende vijf jaar. Vanaf 2022 mikt het bedrijf jaarlijks op een hoge enkelvoudige procentuele omzetgroei. Voor de brutomarge ligt de doelstelling op een groei op jaarbasis in elke regio waarover wordt gerapporteerd. De EBIT-marge zou in 2025 meer dan 6 procent moeten bedragen. ING noemde de omzetdoelstelling voor de komende jaren zelfs een beetje aan de voorzichtige kant. De bank heeft dan ook een koopadvies op het aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.