Update: ABN AMRO moet bijna half miljard betalen in anti-witwaszaak

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO moet 480 miljoen euro betalen in een schikking met het Openbaar Ministerie voor het onvoldoende naleven van regels tegen witwassen en financiële criminaliteit. Dat maakte de bank maandag bekend. De schikking betreft een boete van 300 miljoen euro en een ontneming van winsten van 180 miljoen euro. Het ging met name om gebrekkige procedures voor klantacceptatie, transactiemonitoring en klantvertrek in de periode 2014 tot en met 2020. Hierdoor konden klanten in sommige gevallen hun ABN AMRO-rekeningen gebruiken voor criminele doeleinden. "Als bank hebben we niet alleen een juridische, maar ook een morele plicht om het uiterste te doen om het financiële systeem te beschermen tegen misbruik door criminelen", stelde CEO Robert Swaak maandag. De bank werkt al jaren aan het verbeteren van de processen en heeft daar ook fors in geïnvesteerd, maar dat bleek geen onverdeeld succes. "ABN AMRO moet helaas erkennen dat, ondanks alle inspanningen en bedoelingen, de verbeterprogramma's niet altijd het gewenste effect hadden en dat er verscheidene tekortkomingen zijn aangetroffen, waarvan sommige ernstig." Eind 2020 werkten er 3.800 mensen, dat is één op de vijf medewerkers bij ABN AMRO, fulltime aan de zogeheten Client Life Cycle-procedures. Het lopende verbeterprogramma moet eind 2022 zijn afgerond. De verliespost van 480 miljoen euro wordt genomen in het eerste kwartaal en zal leiden tot een negatief nettoresultaat over dat kwartaal. Door de vrijval van eerder genomen voorzieningen blijft het verlies beperkt, merkte de bank op. Tegelijk meldde Danske Bank maandag dat CEO Chris Vogelzang, oud-medewerker van ABN AMRO, de Deense bank verlaat vanwege het witwasschandaal ABN AMRO. Ook Gerrit Zalm vertrekt bij de Board van Danske Bank. De zaak, die al jaren speelt, kwam recent weer in het nieuws, omdat het jaarverslag van de bank melding maakte van schuldwitwassen, wat ernstiger is dan eerdere verdenkingen. Analisten van Morgan Stanley voorspelden vorige maand al dat de boete voor ABN AMRO zou kunnen oplopen tot circa 550 miljoen euro. Eerder moest de grotere sectorgenoot ING in een gelijksoortige zaak 775 miljoen euro betalen. KBC Securities merkte op dat strafvervolging niet uitgesloten is voor oud-bestuurders zoals Gerrit Zalm van ABN AMRO, nadat er in een uitzonderlijke stap ook werd overgegaan tot strafvervolging voor ING-topman Ralph Hamers in de vergelijkbare zaak. Omdat de problemen bij ABN AMRO nog tot recent voortduurden, kunnen ook huidige bestuurders in het nauw komen, vreest KBC Securities. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

