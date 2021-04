Europese beurzen sterk het weekend in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger gesloten. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,9 procent procent bij een slotstand van 442,49 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 1,3 procent naar 15.459,75 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,9 procent met een stand van 6.287,07 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent op een slot van 7.019,53 punten. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees op het feit dat de Duitse DAX voor de zevende week op rij wist te stijgen. "Hoewel de index rond een recordniveau staat, zien beleggers nog altijd voldoende opwaarts potentieel, omdat monetaire en fiscale steun voorlopig nog niet wordt stopgezet", aldus de analist, die verder te spreken was over Chinese macrodata. De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 18,3 procent op jaarbasis. Verder stegen de industriële productie en detailhandelsverkopen hard in de maand maart. In de eurozone ging de aandacht uit naar definitieve inflatiecijfers. Met 1,3 procent in maart werd een voorlopig cijfer bevestigd. Verder daalde de import en export in de muntunie in februari en viel het handelsoverschot lager uit. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1976. Een vat WTI-olie werd een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws HelloFresh presteerde in het eerste kwartaal van 2021 sterk en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel steeg 3,3 procent. Daimler heeft in het eerste kwartaal van 2021 veel beter dan verwacht gepresteerd, zo bleek uit een update van de Duitse autofabrikant. Het aandeel steeg 2,7 procent. In Parijs verloor L'Oreal 1,8 procent. Afgelopen kwartaal steeg de omzet van het Franse cosmeticabedrijf met 5,4 procent naar 7,61 miljard euro. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.