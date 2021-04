Orange met APG in glasvezel in Polen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Orange gaat samen met pensioenbelegger APG investeren in glasvezelaansluitingen in Polen. Dat maakte het Franse telecombedrijf maandag bekend. De joint venture ter waarde van 605 miljoen euro moet de komende vijf jaar 1,7 miljoen huishoudens in Polen aansluiten op het glasvezelnetwerk, in gebieden waar internet met hoge snelheid beperkt of niet aanwezig is. In totaal zal het gezamenlijke bedrijf 2,4 miljoen lijnen bezitten. Volgens de overeenkomst krijgt Orange Polska 1,374 miljoen zloty, omgerekend 303 miljoen euro, van APG. Daarvan wordt 65 procent bij het sluiten van de overeenkomst betaald en de rest in de komende jaren. Enkele weken geleden sloot de Nederlandse pensioenbelegger APG al een overeenkomst met KPN voor de aansluiting van 910.000 Nederlandse huishoudens op het glasvezelnetwerk. Hierdoor worden bijna 1.000 dorpen in Nederland eerder dan gepland aangesloten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.