Credit Suisse waarschuwt voor aanzienlijk kwartaalverlies

ZÜRICH (ANP) - De Zwitserse bank Credit Suisse sluit het eerste kwartaal van het jaar mogelijk af met een aanzienlijk verlies. De bank, die juist wat leek te herstellen van eerdere problemen, kampt met een grote Amerikaanse klant die in gebreke blijft met megastortingen. Ook andere banken zouden 'slachtoffer' zijn van het hedgefonds.

Hoe groot de problemen zijn, kon Credit Suisse nog niet zeggen. Maar volgens de bank is de schade "aanzienlijk en materieel", waarmee het direct invloed heeft op het resultaat van de bank. Credit Suisse zei dat het samen met andere banken posities in verband met de klant aan het terugtrekken is.

Vermoedelijk spelen de problemen nu om Archegos Capital Management. Het in New York gevestigde bedrijf is het middelpunt van een zogeheten margin call, wat zoveel betekent als een te laag saldo waardoor extra stortingen nodig zijn. Dat leidde voor het weekend tot de gedwongen verkoop van tientallen miljarden dollars aan aandelen.

Het nieuws nu volgt op eerdere problemen bij Credit Suisse, ondanks een vliegende start in 2021. De op een na grootste bank van Zwitserland moest in het slotkwartaal van 2020 nog 850 miljoen dollar opzij zetten voor een schikking in de Verenigde Staten. Dat was nog een uitwas van de financiële crisis en het gerommel met hypotheken in de periode rond 2008.

Die klap kwam bovenop een eerdere afschrijving van 450 miljoen dollar op het belang van de bank in York Capital. De kwestie rondom de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in de VS in aanloop naar de financiële crisis krijgt mogelijk nog een staartje. Meerdere partijen hebben nog claims lopen tegen de bank.

Ook het recente omvallen van de Greensill Bank zadelt Credit Suisse op met kosten. Nog niet al het geld dat de bank had uitstaan bij Greensill is teruggestort.