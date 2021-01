Aandeel Bever Holding AEX:BEVER, NL0000285278

Wethouder Roberto ter Hark hoopt dat het bouwbedrijf ervoor wil zorgen dat de percelen eindelijk ’op een goede manier’ worden bebouwd. Of dat ook de insteek is van Adriaan van Erk, of dat de miljoenenlening een belegging is? ,,Geen idee’’, zegt Ter Hark. ,,Ik weet niet wat ze hebben afgesproken. De Van Erk Groep ken ik als een bouwbedrijf van naam en faam; ik ben benieuwd wat hun betrokkenheid bij het Gat van Palace betekent.’’Het bouwbedrijf uit Bergambacht, dat zeer actief is in de Duin- en Bollenstreek, wil daarover geen duidelijkheid verschaffen. ,,We doen eigenlijk nooit mededelingen naar de pers’’Bouwbedrijf Adriaan van Erk schiet vastgoedondernemer Van de Putte financieel te hulp in Noordwijk: ’Geen idee wat dit betekent voor Gat van Palace’Het Gat van Palace in Noordwijk.© Archieffoto Hielco KuipersHielke Biemond07/01/2021 om 17:00NOORDWIJKHet gerenommeerde bouwbedrijf Adriaan van Erk heeft de omstreden vastgoedondernemer Ronnie van de Putte financieel uit de brand geholpen in Noordwijk. Zijn onderneming Bever Holding krijgt een lening van 34.631.911 euro, met het Palaceplein als onderpand. Dat blijkt uit openbare gegevens van het kadaster.Van de Putte dreigde het ’Gat van Palace’ en zijn zes andere percelen op en rond de boulevard kwijt te raken, door de stukgelopen samenwerking met bouwbedrijf VolkerWessels. De daaraan gelieerde financier Archand Sarl eiste eind vorig jaar het geld terug, en voerde de druk op met de aankondiging van een executieverkoop van Van de Puttes bezittingen in Noordwijk. Zover kwam het niet, naar nu blijkt doordat Adriaan van Erk de hypotheek overnam.Wethouder Roberto ter Hark hoopt dat het bouwbedrijf ervoor wil zorgen dat de percelen eindelijk ’op een goede manier’ worden bebouwd. Of dat ook de insteek is van Adriaan van Erk, of dat de miljoenenlening een belegging is? ,,Geen idee’’, zegt Ter Hark. ,,Ik weet niet wat ze hebben afgesproken. De Van Erk Groep ken ik als een bouwbedrijf van naam en faam; ik ben benieuwd wat hun betrokkenheid bij het Gat van Palace betekent.’’Het bouwbedrijf uit Bergambacht, dat zeer actief is in de Duin- en Bollenstreek, wil daarover geen duidelijkheid verschaffen. ,,We doen eigenlijk nooit mededelingen naar de pers’’, verklaart woordvoerster Betty Verkaart. ,,Ik snap dat u hier navraag naar doet, maar dan denk ik: wat gaat dat iemand aan?’’Noordwijk probeerde eerder tevergeefs om afspraken te maken met bouwbedrijf VolkerWessels en Van de Puttes Bever Holding. Wethouder Ter Hark zag de aangekondigde executieverkoop als een gouden kans om na een lange impasse zeggenschap te krijgen over de bebouwing van de gapende gaten in Noordwijks aangezicht. In allerijl vestigde de gemeente er voorkeursrecht op, waardoor het eerste rang zou zitten bij de veiling die er niet kwam.OngrijpbaarHet voorkeursrecht biedt de gemeente nu nog slechts een klein voordeel: het moet toestemming geven als Bever Holding de percelen wil verkopen, bijvoorbeeld aan Adriaan van Erk. Tot het eventueel zover komt, blijft de wethouder volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van de ongrijpbare Van de Putte om zaken te doen.Het verleden biedt geen enkele hoop: zoals bouwbedrijf VolkerWessels gedesillusioneerd afhaakte bij het ’Gat van Palace’ in Noordwijk, deed Regiobouw Haarlemmermeer dat eerder bij het ’Gat van Van de Putte’ aan het Leidse Stationsplein. De zwijgzame vastgoedondernemer, bijgenaamd de krottenkoning, verdient voornamelijk geld door aangekochte percelen niet te bebouwen, maar te laten wegkwijnen.Een voorbeeld daarvan zijn de verouderde winkels op het Vuurtorenplein in Noordwijk, een doorn in het oog van de gemeente. ,,We willen met Van de Putte aan tafel om te kijken of we die op een minnelijke manier kunnen verwerven’’, zegt wethouder Ter Hark. ,,In opdracht van de gemeenteraad ga ik dat proberen.’’Het in Wassenaar gevestigde Bever Holding wil geen toelichting geven op de nieuwe ontwikkelingen in Noordwijk. ,,Als wij mededelingen doen, doen we dat via een persbericht’’, aldus de telefoniste, gespecialiseerd in het afwimpelen van media. ,,Dat komt er nu niet.’’In november trad Bever Holding wel tot tweemaal toe op die manier naar buiten over de mislukte samenwerking met VolkerWessels. De naamloze vennootschap van Van de Putte benadrukte toen dat het uitgangspunt blijft om tot een ’definitieve invulling’ te komen op de Noordwijkse percelen.Ook maakte het in een persbericht melding van de nieuwe miljoenenlening, waardoor de executieverkoop kon worden afgewend, zonder de naam van de verstrekker en het bedrag te noemen.