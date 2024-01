Delisting 8 smallcaps gestaakt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext Amsterdam heeft de delisting van acht smallcaps gestaakt, omdat zij een opdrachtbevestiging hebben ontvangen van een OOB-accountant. Het betreft Alumexx, Bever Holding, DGB Group, IEX Group, Lavide, MKB Nedsense, NSE en Value8. Deze bedrijven hadden de afgelopen periode erg veel moeite om een OOB-accountant te vinden. De regels van Euronext vereisen echter dat de cijfers van beursgenoteerde bedrijven door een dergelijke accountant worden gecontroleerd. "Het enige dat voor ons telt is dat alle bedrijven voldoen aan dezelfde wettelijke verplichtingen en ons beursreglement. Nu dat deze bedrijven na wat druk weer gaan voldoen aan deze regels, ben ik hoopvol dat onze strafbank uiteindelijk weer zal worden opgeschoond", zei René van Vlerken van Euronext tegen ABM Financial News. Bron: ABM Financial News

