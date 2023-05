Rode cijfers voor Bever

(ABM FN-Dow Jones) Bever Holding heeft in 2022 een verlies geleden van 52.307 euro. Dat maakte de holding maandagavond bekend.



In dezelfde periode een jaar eerder was er nog een winst van 39.378 euro.



Per aandeel bedroeg het verlies vorig jaar 3,07 euro.



De vastgoedportefeuille werd gewaardeerd op 59,7 miljoen euro en het eigen vermogen van Bever bedroeg per 31 december 2022 ruim 83 miljoen bij een balanstotaal van circa 98,3 miljoen euro.



De intrinsieke waarde stond eind december op 4,88 euro per aandeel.



Vooruitzichten



Het jaar 2023 zal in het teken staan "van het ontstane geschil met Adriaan van Erk Groep over de uitvoering en de geleverde grondposities te Noordwijk", aldus het bedrijf.



Verder is Bever Holding in afwachting van de wetswijziging die de OOB-accountantskantoren zal dwingen om de jaarrekeningen van de OOB- bedrijven te controleren.



"Bever Holding zal zodra de mogelijke wetgeving is aangenomen om dan opnieuw de OOB-accountantskantoren te benaderen of zij bereid zijn de accountantscontrole over het betreffende boekjaar uit te voeren", aldus het bedrijf.



Eerder deze maand meldde Euronext begin november delisting van het aandeel volgt als er dan een oob-accountant wordt gevonden.



"Bever Holding heeft kennisgenomen van dit besluit en zal onderzoeken of zij mogelijk vervolgstappen gaat nemen en, indien zulks het geval is, welke stappen dat zullen zijn om de belangen van haar aandeelhouders op een zo goed mogelijke manier te dienen en tot een oplossing te komen", zei het bedrijf maandag.

Bron: ABM Financial News