Bever Holding krijgt miljoenenboete van AFM

(ABM FN-Dow Jones) Bever Holding heeft een boete gekregen van 5 miljoen euro van de Autoriteit Financiële Markten voor te late openbaarmaking van informatie over de voorwaardelijke verkoop van grondposities in Noordwijk in november 2020 en voor misleidende elementen in de persberichten daarover. Dat maakte Bever maandagochtend bekend.

Bever Holding is het oneens met de boete en de hoogte daarvan.

De voorzieningenrechter heeft een verzoek om de publicatie van het boetebesluit op te schorten, in een kort geding, afgewezen en daarom zal de AFM de boete bekendmaken.

Volgens Bever Holding was er geen sprake van concrete en koersgevoelige informatie en moest de voorlopige verkoop vertrouwelijk blijven om de onderhandelingen niet te verstoren. De gemeente zou het belang van die vertrouwelijkheid schriftelijk hebben bevestigd. De verkoop was onzeker, omdat deze nog afhing van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Noordwijk.

Bever zegt de bezwaarprocedure tegen het boetebesluit met vertrouwen tegemoet te zien.

Op 29 september meldde Bever dat er voorlopige getuigenverhoren zijn geweest in het geschil met Adriaan van Erk Groep over de grondposities in Noordwijk.

Dat bedrijf zou in 2021 tien percelen hebben gekocht voor 60 miljoen euro. De gemeente had het eerste recht van koop en volgens berichtgeving in het Financieele Dagblad diende de deal met Van Erk Groep mogelijk om de prijs op te drijven.

Bever zegt op korte termijn juridische maatregelen te willen nemen tegen die partij en een aantal betrokkenen, om recht te doen aan de gemaakte afspraken, onder andere over de winstdeling.