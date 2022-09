Rode cijfers voor Bever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bever Holding heeft in de eerste helft van 2022 een verlies geleden van 58.765 euro. Dat maakte de holding donderdagavond bekend. In dezelfde periode een jaar eerder was er nog een winst van 39.378 euro. Per aandeel bedroeg het verlies 3,45 euro. De vastgoedportefueille werd gewaardeerd op 121,7 miljoen euro en het eigen vermogen van Bever bedroeg per 30 juni 2022 ongeveer 76,9 miljoen bij een balanstotaal van circa 136,6 miljoen euro. De intrinsieke waarde stond eind juni op 4,51 euro per aandeel. In een kort geding op 23 juni dit jaar aangespannen door Adriaan van Erk Onroerend Goed kreeg Bever het deksel op de neus. Bever heeft uitvoering aan het arrest gegeven, wat een stevig nettoverlies oplevert van 57,6 miljoen euro. "Dat betekent overigens niet dat Bever zich bij het vonnis neerlegt. Bever is voornemens om verdere juridische stappen te zetten." Strafbankje Net als veel kleine fondsen heeft ook Bever moeite een een OOB-accountant te vinden. Door het ontbreken van een gecontroleerd jaarrekening voor 2019, 2020 en 2021 is Bever door Euronext op het strafbankje geplaatst per april 2021. Daar mag het maximaal 24 maanden zitten, dus tot 13 april 2023. Bron: ABM Financial News

