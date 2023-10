Euronext komt bedrijven zonder OOB-accountant tegemoet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Euronext Amsterdam heeft besloten om beursgenoteerde ondernemingen die moeite hebben met het vinden van een zogeheten OOB-accountant, meer tijd te gunnen. Dit zei René van Vlerken van Euronext woensdagavond tegen ABM Financial News. "Euronext heeft besloten de bedrijven meer tijd te geven om tot een getekende opdrachtbevestiging met een OOB-accountant te komen", aldus Van Vlerken. Dit betekent dat bedrijven tot uiterlijk 15 januari 2024 de tijd hebben. "Daarna is de delisting definitief." De oude deadline lag op 3 november. Van Vlerken sprak tegen ABM Financial News van "een zeer forse handreiking" naar de betreffende bedrijven, in de hoop dat zij zo een delisting kunnen afwenden. De Vereniging MidkapNL, die de belangen wil behartigen van Nederlandse small- en midkapbedrijven, schreef in een reactie blij te zijn dat Euronext extra tijd geeft, hoewel de vereniging op meer tijd had gehoopt. "Voor aandeelhouders en beleggers in de betrokken beursfondsen betekent deze stap dat delisting op korte termijn is afgewend." Bron: ABM Financial News

