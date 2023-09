Negatief resultaat Bever loopt flink terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bever Holding heeft in de eerste zes maanden van 2023 opnieuw een negatief resultaat behaald, maar het verlies liep wel flink terug. Dit werd vrijdag nabeurs bekend. Het negatief resultaat voor belastingen van 533.430 euro was toe te rekenen aan "een negatieve exploitatie uit vastgoed van 64.898 euro, netto financieringsbaten van 144.243 euro en overige lasten van 612.775 euro", zei het bedrijf uit Wassenaar. Het nettoresultaat was 523.000 euro negatief. Dat was eind juni vorig jaar evenwel 58,8 miljoen euro negatief. Per aandeel slonk het verlies van 3,07 euro eind december tot 0,03 euro negatief eind juni. De intrinsieke waarde per aandeel daalde in het halfjaar van 4,88 tot 4,85 euro. De vastgoedportefeuille kende per 30 juni 2023 een waardering van 59,74 miljoen euro, zei Bever. "Op basis van de samenstelling van de vastgoedportefeuille en een tussentijdse beoordeling is er geen aanleiding om de waarderingen per 30 juni 2023 aan te passen", aldus het bedrijf. Het eigen vermogen van Bever Holding bedroeg per 30 juni 2023 82,8 miljoen euro bij een balanstotaal van 97,4 miljoen euro. Per 30 juni 2023 bedroeg de totale schuld van de vennootschap net geen 3 miljoen euro. Bever meldde vrijdag verder dat het nog steeds op zoek is naar een OOB-accountant. Inmiddels is een verzoek ingediend bij het Portugese accountantskantoor CFA, dat eerder ook de jaarrekening van Value8 controleerde. "Bever Holding is in afwachting van een reactie van CFA. Indien er nadere ontwikkelingen zijn ten aanzien van het aanstellen van een accountantskantoor, zal Bever Holding haar aandeelhouders daarover informeren", zei het bedrijf vrijdag. Als voor 6 november geen OOB-accountant is gevonden, dan volgt delisting van het aandeel. Bron: ABM Financial News

