Update: Delisting groepje smallcaps gestaakt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext Amsterdam heeft de delisting van een groep smallcaps gestaakt, omdat zij een opdrachtbevestiging hebben ontvangen van een OOB-accountant. Alumexx, Bever Holding, DGB Group, IEX Group, Lavide, MKB Nedsense en NSE hebben inmiddels een dergelijke opdrachtbevestiging binnen. Zij moesten dit geregeld hebben voor medio januari dit jaar. Halverwege 2023 meldde Value8 al dat het een goedkeurende verklaring ontvangen had van de Portugese accountant CFA voor de jaarrekening 2022. "Daarmee voldoet Value8 aan de wettelijke verplichtingen en kunnen aandeelhouders en beleggers beschikken over gecontroleerde cijfers", aldus het bedrijf op 21 juni. Delisting dreigde voor Value8 dan ook niet, zei CEO Peter Paul de Vries van Value8 tegen ABM Financial News. De groep bedrijven had de afgelopen periode erg veel moeite om een OOB-accountant te vinden. De regels van Euronext vereisen echter dat de cijfers van beursgenoteerde bedrijven door een dergelijke accountant worden gecontroleerd. "Het enige dat voor ons telt is dat alle bedrijven voldoen aan dezelfde wettelijke verplichtingen en ons beursreglement. Nu dat deze bedrijven na wat druk weer gaan voldoen aan deze regels, ben ik hoopvol dat onze strafbank uiteindelijk weer zal worden opgeschoond", zei René van Vlerken van Euronext tegen ABM Financial News. Geojunxion had ook geen OOB-accountant, maar dit bedrijf is recent verkocht aan een groepje aandeelhouders. Daarmee komt ook de beursnotering ten einde. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

