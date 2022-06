Zwarte cijfers voor Bever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bever Holding heeft over 2021 beduidend betere cijfers laten zien. Dit bleek donderdagavond uit de rapportage die niet door een externe accountant is gecontroleerd. Bever boekte een resultaat van 54,2 miljoen euro, terwijl er een jaar eerder nog 0,7 miljoen euro verlies werd geleden. Na belastingen bleef er in 2021 39,4 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder een verlies van 3,1 miljoen euro. De vastgoedportefeuille bedroeg eind 2021 nipt meer dan 200 miljoen euro. Dat was eind 2020 152 miljoen euro. Het eigen vermogen was 135,6 miljoen euro op een balanstotaal van ruim 215 miljoen euro. De intrinsieke waarde per aandeel was 7,95 euro. Bever zoekt, net als een aantal andere kleine beursfondsen, nog altijd een OOB-accountant. Outlook "Bever Holding streeft ernaar in 2022 wederom verder invulling te geven aan haar projecten door middel van een nieuwe samenwerking of verkoop." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.