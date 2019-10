Galapagos « Terug naar discussie overzicht

analisten zijn beroeps en die weten heel veel. Ze zijn doorgaans hoger opgeleid, hebben relevante diploma's en cursussen gedaan, zijn ervaren in de effectenmarkten en bijna allemaal hanteren ze een koopadvies met koersdoelen die ver boven de huidige koers staan.



Hier op het forum overwegend mensen die vertrouwen hebben in Galapagos en hoewel er zich af en toe een schreeuwerige shorter meldt en/of dat soms ook longzitters wat dobbelen met het aandeel in de hoop wat extra rendement te kunnen maken, lijken hier vnl long-beleggers actief (want wat je niet interesseert daar maak je geen studie van; sterker nog, je besteedt er geen minuut tijd aan!).



Toch gaat de koers omlaag...uiteraard kennen we winstnemers want snap het als je bijv je inleg wilt veilig stellen of een stukje winst wilt cashen, maar ieder die er in gelooft wacht tot het moment dat het schip met het grote geld binnenvaart en Galapagos tot een saai aandeel is verworden met een eenvoudige cashflow- en/of k/w-berekening en dat zal m.i. op een veel hogere koers cq marktcap kunnen.

Terwijl de gewone man vaak afwachtend is (kijk alleen al naar de beleggers hier die 140 als bodem zagen, want Gilead heeft per saldo omgerekend 200euro per aandeel in Gala gestoken (zo'n 18% extra aandelenbelang tegen een aankoopkoers van 140euro en daarbij elk aandeel met nog eens 72 euro aan cash bijgevuld tbv o.a. R&D!!!

Is Gala nu risicoloos? Nee, absoluut niet...maar is dat NU een reden om er hard gillend uit te willen stappen...nee, lijkt mij absoluut niet!



Wie zijn dan toch de verkopers die elke wet der logica lijken te tarten? Wie nooit in Gala geloofde of vertrouwen heeft gehad die was er per saldo nooit ingestapt....en wie short gaat op een aandeel waarin het nooit long heeft willen zitten zou waarschijnlijk net zo min een beeld moeten hebben van het waarom van shorten.



Ik zou wel eens willen weten wie stiekem hier op het forum heeft verkocht, ondanks dat het vertrouwen heeft of had in Galapagos (of dat alleen maar heeft geroepen, maar om bepaalde redenen van gedachte is veranderd).

Zijn analisten stomweg dom, of hanteren ze een dubbele agenda?... in 30 jaar tijd (zo lang beleg ik al) komen koersdoelen zeer zelden uit en hobbelen vaak achter de markt aan alsof analisten willen zeggen: wij taxeren wat jullie willen horen, maar ondertussen doen de institutionelen waarvoor ze werken andere dingen.



Afijn, waar ik naar toe wil: ik tracht een beeld te krijgen van het waarom van de daling die bijna zonder pauze lijkt te volharden en opteer de volgende mogelijke uitleg:



-een grote belegger heeft andere prioriteiten en bouwt zijn grote positie versneld af, waarbij het geen boodschap lijkt te hebben aan het afbouwen op zo'n stabiel mogelijke koers (verkopen zonder forceren).

-één of meerdere hedgefunds spelen een spel met de koers en de psyche vd belegger...men probeert zoveel onzekerheid onder beleggers te zaaien dat beleggers massaal uitstappen ten gunste van een stevige positieopbouw door instituten.

-een (vijandige) overname is in de maak; men drukt de koers, accumuleert aandelen en zal tzt een bod plaatsen op het resterende aantal aandelen waarover men nog geen controle heeft. Na deze beweging zullen beleggers een acceptabel bod makkelijker accepteren en waarbij voldoende gewicht (direct en indirect belang in Galapagos) is opgebouwd om verzekerd te zijn van het slagen van deze overname.

Hoewel men via media liet horen wat beleggers graag horen (biotech is people-business, dus geforceerde overname heeft geen zin), kan ik net zo makkelijk argumenten geven waarom die argumenten geen steek houden.



Een knockout bod op 300euro is best mogelijk en des te makkelijker als men dat moet geven voor een relatief steeds kleiner deel aandelen dat nog in vrije handen is (zoals dat van personeel van Galapagos zelf)...daarbij zal een overnamebod van bijv 20 miljard al voor 25% uit cash bestaan dat men terughaalt.



In het verleden zijn vaker overnames geweest waarbij men er met gewone logica niet snapt hoe dit had kunnen gebeuren. Achter de schermen speelden vaak andere belangen waarvan de gewone aandeelhouder nooit weet van zou hebben.



Ik wil dit draadje besteden aan argumenten en zo nodig bewijzen die koersbewegingen verklaren en niet zozeer de euforie of de pijn van een daling of stijging te delen met andere beleggers.

Ik tracht voor mijzelf en zonder twijfel ook voor anderen de schijnbare onlogica te verklaren, waarbij aangetekend dat er altijd een logische verklaring is...dat er beleggers 'dwalen' is niet de vraag...maar zó massaal?