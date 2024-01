Galapagos in zee met Thermo Fisher Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos gaat strategisch samenwerken met Thermo Fisher Scientific, dat het CAR-T-kandidaatproduct van het biotechbedrijf gaat produceren in de regio San Francisco. Dat meldde het biotechbedrijf donderdag zonder financiële details van de overeenkomst te openbaren. Thermo Fisher levert productie, BioServices en Specialty Logistics voor het CAR-T hemato-oncologie klinische programma in deze regio vanaf januari 2024. Galapagos draagt technologie over om dit mogelijk te maken. In november 2023 kondigde Galapagos ook al een overeenkomst aan met Landmark Bío voor gedecentraliseerde productie van het kandidaatmedicijn in de regio Boston. Door de decentrale productie kunnen de CAR-T-cellen die nodig zijn voor de therapieën snel geleverd worden en kunnen meer patiënten worden bereikt. Bron: ABM Financial News

