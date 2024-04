Galapagos toont innovatieve aanpak in hematologische kankerzorg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN) Galapagos wil haar innovatieve aanpak in de hematologische kankerzorg tonen tijdens het EBMT Congres 2024 met presentaties over klinische en translationele data. Dit maakte het bedrijf donderdagavond bekend. Vier abstracts, waaronder twee mondelinge presentaties over eerder gepresenteerde preliminaire klinische en translationele gegevens voor haar zeven-daagse vein-to-vein CAR-T productkandidaten GLPG5101 en GLPG5201, zullen worden gepresenteerd. Dit gebeurt in Glasgow tussen 14 en 17 april. Galapagos gelooft dat de voorlopige veiligheids- en werkzaamheidsgegevens van haar lopende fase 1/2-studies met de CD19 CAR-T therapiekandidaten bij patiënten met recidief/refractair NHL, CLL en RT, in combinatie met een unieke, innovatieve gedecentraliseerde productieaanpak die een 'vein-to-vein' tijd van zeven dagen mogelijk maakt, de belofte van GLPG5101 en GLPG5201 ondersteunen om tegemoet te komen aan de kritieke behoeften van patiënten met een slechte prognose. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.