KBC Securities verlaagt koersdoel Galapagos naar 50 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) KBC Securities heeft het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 55,00 naar 50,00 euro met handhaving van het Accumuleren advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van KBC. Galapagos begon 2024 met de afronding van de overdracht van de Jyseleca-activiteiten aan Alfasigma met een vooruitbetaling van 50 miljoen euro, 120 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen en nadien nog royalty's. Dit zal naar verwachting van de analisten van KBC resulteren in kostenbesparingen voor Galapagos. Het biotechbedrijf verwacht voor boekjaar 2024 een 'cash burn' van 280 tot 320 miljoen euro, wat flink lager is dan de 415 miljoen euro in 2023 Het aandeel Galapagos steeg vrijdag met 0,3 procent naar 28,94 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.