Beursblik: gebrek aan opwaarts potentieel voor Galapagos op korte termijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers waar Galapagos donderdag nabeurs mee kwam, waren weinig verrassend, met een cashburn die uitkwam conform de uitgesproken verwachting. Dit schreven analisten van Degroof Petercam vrijdag in reactie op de resultaten. De analisten oordeelden vooral dat er op korte termijn een gebrek is aan "belangrijke waardeverhogende factoren voor het aandeel". Vrijdag daalde Galapagos 8 procent. "We verwelkomen de lagere cash burn in 2024", aldus Degroof, die dat ook het belangrijkste in de cijfers vindt. Volgens de analisten is de verwachte cashburn dit jaar van 280 tot 320 miljoen euro, tegenover circa 415 miljoen euro in 2023, het resultaat van onder meer de herstructureringsinspanningen en het afstoten van Jyseleca. Daarbij kondigde Galapagos donderdag ook aan dat het "om strategische redenen" zijn CD19 CAR-T '5101 programma voor de auto-immuunziekte rSLE stopzet. Volgens Degroof Petercam zou dit kunnen zijn omdat er te veel concurrentie is, maar de aankondiging was toch enigszins verrassend, omdat het zeer complementair was aan de TYK2-remmer van Galapagos. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Galapagos en een koersdoel van 44,80 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.