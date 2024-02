Dubbeltje op zijn kant voor AEX na rechrally

Na de forse koersstijgingen van donderdag lijkt de AEX-index wat gas terug te nemen. De futures duiden op een vlakke tot lichtgroene opening, maar erg overtuigend is het niet.

Er is weinig nieuws vandaag. Galapagos opende gisteravond laat de boeken en vanmorgen was Brunel aan de beurt. Ook Hydratec kwam door, maar dat is een non-event, omdat dit bedrijf binnenkort van de beurs verdwijnt.

De AEX-index kan vandaag jacht maken op het all-time high van vorige week vrijdag, maar er is ook een kans dat beleggers de handdoek in de ring gooien na al het koers- en cijfergeweld van de afgelopen dagen.

Brunel ervaart 'onverwachte tegenwinden'

Zoals gezegd is er slechts één cijferaar deze ochtend, het is even wennen na die drukke dagen. Het gaat om Brunel. De detacheerder zag de omzet stijgen, maar de EBIT en de marge dalen. CEO Jilko Andringa sprak van "wat onverwachte tegenwinden" in de laatste maanden van 2023. Zo zorgden de hoge rente en inflatie ervoor dat in offshore wind enkele projecten onverwacht werden gestopt en andere projecten in de pijplijn opnieuw werden bekeken.

Brunel is 2024 gestart met een hoge enkelcijferige omzetgroei en verwacht dat die trend doorzet. Ook moeten de kostenbesparingen hun vruchten gaan afwerpen. 'Ready for the next level', kopt het persbericht hoopvol.

Hier vindt u het cijferstaatje:

Galapagos dringt cash burn terug

Galapagos meldde gisteravond een positief nieuwtje: de negatieve kasstroom (cash burn) was afgelopen jaar lager dan in 2022. De operationele kasstroom kwam uit op -€414,8 miljoen, terwijl dat het jaar ervoor nog -€514 miljoen was. Gala mikte zelf op -€480 tot -€520 miljoen, dus dat is een meevaller. Het biotechbedrijf verwacht dat dit trend in 2024 doorzet en dat de cashburn zal uitkomen tussen €280 miljoen en €320 miljoen. De cash burn is voor biotechbedrijven van belang omdat dit cijfer aangeeft waar nog ruimte zit voor onderzoek naar nieuwe medicijnen.

Het operationele verlies nam af. Dit cijfer kwam uit op €88,3 miljoen en dat was was 33% minder dan het verlies van €131,1 miljoen in 2022. Door de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca kon Galapagos een nettowinst rapporteren van €211,7 miljoen, tegen een verlies van €218 miljoen in 2022. De laatste analyse van de IEX Beleggersdesk, van enkele weken geleden, vindt u hier. Uiteraard zullen onze analisten ook de nieuwste cijfers ontleden, dus houd de site in de gaten.

Bedrijf met mooiste tickercode ter wereld krikt dividend op, en hóe

Over het aandeel Ferrari horen we meestal niet zoveel. Dat is jammer, want het heeft de mooiste tickercode ter wereld: RACE. Vandaag is er toch nieuws: het bedrijf krikt het dividend op met 35%, naar €2,44. Aandeelhouders worden sowieso verwend, want de koers is de afgelopen twaalf maanden met ruim 50% opgelopen.

Matte koersen in Azië

Azië kwam na de techrally van donderdag wat tot bedaren. De Japanse beurs hield haar deuren gesloten om de verjaardag van de keizer te vieren. In China lieten de indices een horizontale streep zien, maar hebben wel de tweede weekwinst op rij te pakken. De Zuid-Koreaanse Kospi perste er vannacht een zuinig plusje van 0,1% uit.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Shanghai Shenzhen CSI 300: 0,04%

Hang Seng (Hongkong): +0,06%

Kospi (Zuid-Korea): +0,1%

De techaandelen lagen er wisselend bij, waarbij vooral de koerssprong van Baidu opviel:

Alibaba: -0,3%

Baidu: +3,1%.

Prosus-deelneming Tencent: -0,3%

TSMC (dat levert aan Nvidia): +0,7%

Samsung -0,3%.

Nieuwe records voor S&P 500 en Dow - all-time high Nasdaq binnen handbereik

Wall Street was donderdag volledig in de ban van de cijfers van Nvidia. Het luidde een techrally in en zorgde voor nieuwe all-time highs voor de S&P 500 en de Dow Jones-index. De Nasdaq bleef er net onder, maar dat lijkt een kwestie van tijd: het huidige record van 19 november 2021 ligt op 16.057,44 punten. Nog 15 punten te gaan dus.

Dit zijn de slotstanden:

S&P 500: 5.087,03 punten (+2,1%)

Dow Jones-index: 39.069,11 punten (+1,2%)

Nasdaq: 16.041,62 punten (+3%)

Nvidia ziet beurswaarde in één dag met $277 miljard oplopen

De verwachtingen voor Nvidia waren al hoog gespannen, maar de techreus wist ze toch te verslaan. De omzet steeg in Q4 met maar liefst 265% op jaarbasis en het concern is dit jaar op weg naar een omzet van $100 miljard. In een toelichting op de resultaten sprak topman Jensen Huang van een kantelpunt voor kunstmatige intelligentie (AI), waarbij de vraag naar AI-chips wereldwijd krachtig is. Niet alleen in de techsector, maar ook in andere industrieën. De AI-fantasie is dus nog niet verdwenen; integendeel.

Dat zagen we ook terug op de beurs. Voorafgaand aan de cijferpublicatie stond het aandeel onder druk, maar de Day After schoot de koers van Nvidia met 16,4% de lucht in. Met een bedrijf met een beurswaarde van zo'n $1,9 biljoen gaat het dan opeens hard: maar liefst $277 miljard beurswaarde kwam er in één dag bij. Om een en ander in perspectief te plaatsen:

Op basis van de pre-market koers is de beurswaarde van Nvidia in 24 uur gegroeid met de market cap van Shell. — Jean-Paul van Oudheusden (@JPvOudheusden) February 22, 2024

De visie van Hildo Laman van de IEX Beleggersdesk kunt u hieronder nog eens rustig nalezen:

Nvidia op weg naar $100 miljard omzet https://t.co/vT4X1UFkpO — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2024

Ook sectorgenoten liftten mee, waaronder Meta (+3,9%), Micron Technology (+5,4%), Broadcom (+6,3%) en AMD (+10,7%!). De beurswaarde van Super Micro Computer steeg zelfs met 32,9%.

... maar beurswaarde Rivian met een kwart omlaag

Je zou het bijna vergeten, maar er kwamen meer bedrijven met cijfers. Moderna schreef tegen de verwachting in zwarte cijfers, mede dankzij kostenbesparingen. De farmaceut werd hiervoor rijkelijk beloond met een koerswinst van 13,5%.

Rivian daarentegen zag de beurswaarde met ruim 25% verdampen. Het verlies nam weliswaar wat af, maar het de fabrikant van elektrische voertuigen zag zich genoodzaakt 10% van het personeel naar huis te sturen vanwege tegenvallende autoverkopen. Rivian verwacht dit jaar 57.000 trucks te produceren en dat was een stuk lager dan analisten hadden verwacht.

Ook de cijfers van online marktplaats Etsy vielen niet in de smaak: de koers kelderde met 8,4%.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een vlakke opening.

Weinig koersbeweging in Azië vannacht.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt naar 14,54.

De euro komt nauwelijks van zijn plek en noteert 1,0730 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente maakt een pas op de plaats en noteert 2,71%, drie basispuntjes hoger dan vorige week. De Amerikaanse loopt met 2 basispunten op naar 4,35% en dat is ongeveer 11 basispunten meer dan een week geleden.

De goudprijs staat 0,2% lager op $2.020,79 per troy ounce.

De olieprijzen noteren circa 0,4% lager. Een vat WTI kost nu $78,12 en Brent $82,19.

De bitcoin koerst ook zuidwaarts, en wel met 0,5% naar $51.216,88.

De AEX opent naar verwachting 0,1% hoger.

Adviezen

Wolters Kluwer wordt getrakteerd op vier koersdoelverhogingen

Wolters Kluwer: naar €149,50 van €142,00 en kopen - Morgan Stanley

Wolters Kluwer: naar €160 van €150 en kopen - Barclays

Wolters Kluwer: naar €112 van €80, maar advies blijft houden - Deutsche Bank

Wolters Kluwer: naar €157 van €147 en kopen - JP Morgan

JDE Peet's: naar €26,00 van €26,70 en houden - Barclays

De agenda: rustig uitdrijven naar het weekend

De kwartaalcijfers van Brunel (zie hierboven), BASF (oei oei), Allianz (dat voor €1 miljard aan eigen aandelen gaat inkopen) Deutsche Telekom en het Belgische Proximus (weinig verrassend) heeft u al gezien. Ook het definitieve Duitse BBP over Q4 en heel 2023 is zojuist bekend gemaakt. Dat was een bevestiging van wat we al wisten: krimp. Over Q4 is sprake van een daling van 0,3% op kwartaalbasis en 0,2% op jaarbasis. In heel 2023 is het BBP met 0,3% gedaald. Duitsland blijft dus de zieke man van Europa.

Daarmee is het meeste al wel gezegd. Later in de ochtend verschijnt nóg een cijfer bij onze oosterburen: de Ifo-index, een graadmeter van het ondernemersvertrouwen. En dat was het dan.

En dan nog dit

Nóg een record voor Nvidia

#Nvidia has made history: Nvidia tops Meta record w/$277bn surge in mkt cap. (via BBG) pic.twitter.com/K1HHaLnm69 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 22, 2024

De ECB zet bitcoin bij het grof vuil. Ongenuanceerd of hebben ze hier een punt?

Bitcoin has failed to become a global decentralised digital currency, instead falling victim to fraud and manipulation.



The recent approval of an ETF doesn’t change the fact that Bitcoin is costly, slow and inconvenient, argues #TheECBBloghttps://t.co/e9Ek01Dism pic.twitter.com/ddBFsv4g0w — European Central Bank (@ecb) February 22, 2024

Uiteindelijk draait het bij blockchain om vertrouwen en daar is nog een hobbeltje te nemen

Innovations must pass three tests of public trust to go mainstream. Blockchain has passed two, but it needs public policymakers to take care of the third one, writes @circle's Josh Burek. https://t.co/9RQwxjqE55 — Project Syndicate (@ProSyn) February 23, 2024

Jaloersmaakrijtje. De Fransman Bernard Arnault (LVMH) heeft Elon Musk van de troon gestoten als rijkste persoon op aarde. De grootste runner-up in het jaarlijkse lijstje van Forbes is Mark Zuckerberg, die zijn vermogen met bijna 40% zag aangroeien. Musk verloor 20% van zijn vermogen, maar hoeft met ruim $194 miljard nog niet aan de bedelstaf.

Succes vandaag!