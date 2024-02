Beursblik: cashburn belangrijk voor Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van Galapagos die donderdag nabeurs verschijnen, zullen vooral in het teken staan van de cashburn en de verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca in 2023, waar het bedrijf inmiddels afscheid van heeft genomen.

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf rekende voor 2023 op een cashburn van 380 tot 420 miljoen euro en een omzet uit Jyseleca van 100 tot 120 miljoen euro. Bij de halfjaarcijfers werd die prognose nog verlaagd, van een eerdere verwachting van 140 tot 160 miljoen euro.

In de eerste negen maanden van 2023 kwamen de opbrengsten van Jyseleca uit op 82,1 miljoen euro.

Eerder deze maand rondde Galapagos de verkoop van de Jyseleca-activiteiten aan Alfasigma af. Als gevolg van deze transactie verwacht het bedrijf uit Mechelen substantiële besparingen tussen 150 miljoen en 200 miljoen euro te kunnen realiseren.

Galapagos heeft naast een vooruitbetaling van 50 miljoen euro, recht op potentiële op verkoop gebaseerde mijlpaalbetalingen van in totaal 120 miljoen euro en royalty's op Europese verkopen die kunnen oplopen van 5 tot 15 procent, bleek eerder uit de voorwaarden van de deal.

Het biotechbedrijf wil zich focussen op investeringen in haar bestaande technologieplatformen van small molecules, CAR-T celtherapieën en biologische geneesmiddelen. Ook wil Galapagos haar innovatieve, gedecentraliseerde CAR-T productienetwerk opschalen.

Analisten van JPMorgan geloven in deze activiteiten, maar het is nog te vroeg om hier veel van te verwachten. Ook zijn er veel concurrenten actief, schreef de Amerikaanse bank eerder in een rapport.

De markt zal donderdag ook kijken naar de R&D-kosten, die over de eerste negen maanden van 2023 daalden tot 312 miljoen euro en de kaspositie, die eind september uitkwam op 3,8 miljard euro.

Volgens JPMorgan staat het grootste deel van de waarde binnen Galapagos nog altijd op de balans. De kaspositie ligt circa 50 procent boven de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf van circa 2,5 miljard euro.

De markt is echter voorzichtig over de waarde die Galapagos in de toekomst weet te creëren met de aanwezige cash. Dat verklaart volgens JPMorgan de lage marktkapitalisatie in vergelijking tot de goedgevulde kas.

Kijkend naar dit jaar zullen vooral de keuzes van Galapagos in welke behandelingen het zal investeren, volgens JPMorgan de koersontwikkeling van het aandeel bepalen. Tot nog toe is het aandeel in 2024 licht gedaald.

In 2022 behaalde Galapagos een omzet van ruim 505 miljoen euro bij een nettoverlies van 218 miljoen euro.

De R&D-kosten kwamen toen uit op 515 miljoen euro en de kaspositie noteerde eind december 2022 op 4,1 miljard euro.