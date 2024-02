Galapagos presenteert nieuwe onderzoeksdata op EBMT-EHA bijeenkomst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos presenteert tijdens de European Society for Blood and Marrow Transplantation-European Hematology Association bijeenkomst deze dagen in Valencia voorlopige data van de EUPLAGIA-1 fase 1/2 studie bij patiënten met recidief/refractaire chronische lymfocytaire leukemie. Dit meldde het biotechbedrijf donderdagavond. De data tonen een "betekenisvolle vooruitgang" in gedecentraliseerde CAR T-cel productie, zei Galapagos. "De preliminaire translationele data van de EUPLAGIA-1 fase 1/2 studie bij patiënten met recidief/refractaire chronische lymfocytaire leukemie (rrCLL) en patiënten met Richter transformatie (RT) tonen aan dat Galapagos' gedifferentieerd point-of-care productieplatform het potentieel biedt voor een enkele infusie van “verse”, vroege fenotype CD19 CAR-T cellen met robuuste expansie en persistentie", aldus het bedrijf in een persbericht. Eerder bekendgemaakte gegevens over de veiligheid, werkzaamheid en haalbaarheid van EUPLAGIA-1 en ATALANTA-1 ondersteunen bovendien het potentieel van Galapagos' innovatieve benadering van CAR-T-productie en de transformationele impact op patiënten met ernstige hematologische kankers, volgens het bedrijf. De EBMT-EHA meeting vindt tussen 15 en 17 februari plaats. Bron: ABM Financial News

