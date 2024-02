AEX sluit beursweek met verlies af

Gaat de AEX op recordjacht of gaat de beursweek als een nachtkaars uit, luidde vandaag de kop van de morning call. Het werd het laatste.

Na een goed feest is een kater nooit ver weg. Zo ook vandaag. De AEX-index ging met lichte winst uit de startblokken, maar veranderde binnen een kwartier van koers. Later op de dag wist de index nog eventjes boven het nulpunt uit te piepen, maar uiteindelijk sloot de AEX 0,3% in de min. Dat was ook het resultaat van de AMX. Alleen de AScX sloot ietsje hoger.

Een van de grootste dalers was Besi. Het chipaandeel werd gisteren nog door beleggers op handen gedragen na cijfers, maar raakte die koerswinst vandaag weer kwijt. Naast Alfen (adviesverlaging), Galapagos en Brunel (na cijfers) waren dat meteen ook de enige grote uitschieters. Veel reden tot volatiliteit was er niet, want behalve de cijfers van Gala en Brunel kon je op het Damrak een speld horen vallen.

Met het koersverlies van vandaag deed de Amsterdamse beurs het beduidend slechter dan de andere beurzen in Europa, die wél in het groen wisten te eindigen. Dat ligt vooral aan de chippers, die een hoge weging in de AEX hebben.

Op weekbasis is de AEX-index met 0,4% gedaald en de Midkap fractioneel gestegen.

Brunel stelt beleggers teleur

Brunel zag vandaag de schijnwerpers vol op zich gericht, want het was het enige bedrijf op het Damrak dat met cijfers kwam. Het slotkwartaal was niet om over naar huis te schrijven. Zelf sprak de detacheerder in een toelichting over "enige onverwachte tegenwind." Het ging vooral om een verdere verslechtering van de Duitse markt en enkele projecten in windenergie op zee die waren stilgelegd.

Voor analist Martin Crum waren tegenslagen geen verrassing, zoals ook blijkt uit een eerder interview dat hij had met CFO Peter De Laat. Maar beleggers viel het rauw op hun dak, gelet op de koersdaling van 4,7%. Tilt de markt hier terecht zwaar aan? Of ligt er nu een kans om het aandeel voor een zacht prijsje op te pikken?

Een tamelijk matig laatste kwartaal voor Brunel

Koers Galapagos met 8% onderuit na cijfers

Galapagos meldde gisteravond laat dat de negatieve kasstroom (cash burn) afgelopen jaar lager uitkwam dan in 2022. De operationele kasstroom kwam uit op -€414,8 miljoen, terwijl dat het jaar ervoor nog -€514 miljoen was. Gala mikte zelf op -€480 tot -€520 miljoen, dus dat is een meevaller. Het biotechbedrijf verwacht dat deze trend in 2024 doorzet en dat de cashburn zal uitkomen tussen €280 miljoen en €320 miljoen.

De cash burn is voor biotechbedrijven van belang omdat dit cijfer aangeeft waar nog ruimte zit voor onderzoek naar nieuwe medicijnen.

Het operationele verlies nam ook af. En door de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca kon Galapagos een nettowinst rapporteren van €211,7 miljoen, tegen een verlies van €218 miljoen in 2022. Beleggers waren niettemin ontevreden en zetten het aandeel bijna 8% lager.

Van Lanschot Kempen zet beursfeestje voort

Van Lanschot Kempen zette de zegetocht die gisteren was ingezet vandaag nog eens dunnetjes voort: vandaag steeg de koers met 4,7% en vandaag kwam er 3,3% bij. Volgens Martin Crum heeft de bank een uitstekend jaar achter de rug en was vooral het dividend een positieve verrassing. "Van Lanschot Kempen weet wat aandeelhouders willen", schrijft hij. Zijn er nog meer potentiële koerstriggers?

Van Lanschot Kempen weet wat aandeelhouders willen

ForFarmers daalt verder

Ook ForFarmers deed de koersbeweging van gisteren over, maar dan de andere kant op. Gisteren ging er 1,8% af en vandaag nog eens 2,5%.

De resultaten van het veevoederbedrijf stonden onder druk en het management moet het mes zetten in het dividend. Maar CEO Pieter Wolleswinkel spreekt van een transitiejaar, wat suggereert dat na het zuur het zoet zou moeten komen. Hoewel de resultaten van ForFarmers sterk afhankelijk blijven van factoren waarop het bedrijf geen invloed heeft, werpt de strategiewijziging wel zijn vruchten af, concludeert analist Peter Schutte. Is het hiermee een interessant aandeel?

Strategiewijziging ForFarmers werpt vruchten af

ECB gooit bitcoin op de brandstapel

Dat de ECB geen fan is van gedecentraliseerde cryptomunten was al bekend. Twee economen van de bank, Ulrich Bindseil en Jürgen Schaaf, voeren een kruistocht tegen de bitcoin. Eind 2022 verwezen ze in een blog de munt al naar de prullenbak en gisteren deden ze het nog eens dunnetjes over.

Bitcoin has failed to become a global decentralised digital currency, instead falling victim to fraud and manipulation.



The recent approval of an ETF doesn't change the fact that Bitcoin is costly, slow and inconvenient, argues #TheECBBlog

De recente goedkeuring van de spot bitcoin ETF door de SEC in de Verenigde Staten doet volgens hen niets af aan het feit dat bitcoin ongeschikt is als betalingsmiddel en belegging. De economen wijzen erop dat de reële waarde van de bitcoin nul is en dat de munt geen cashflow genereert. Ook waarschuwen ze voor de risico's voor beleggers: met name kleine beleggers met weinig financiële kennis worden gegrepen door FOMO (angst om de boot te missen) en riskeren hun geld te verliezen.

Bitcointransacties zijn nog steeds traag en duur, valt verder te lezen. En behalve voor duistere zaakjes via het darknet wordt de munt nauwelijks gebruikt voor betalingen. Zelfs in El Salvador, dat als eerste de bitcoin als officiële munt erkende, wil het maar geen succesvol betaalmiddel worden.

Ook op andere terreinen heb je er volgens hen niets aan. Goud levert ook geen rente of dividend op, maar je kunt het tenminste nog dragen als sieraad. Een schilderij heeft ook weinig intrinsieke waarde, maar daar kun je nog van genieten. De bitcoin is niets van dat al en is dus, kort samengevat, gebakken lucht, zo stellen Bindseil en Schaaf.

En dan levert het minen van bitcoin ook nog milieuschade op, omdat het energie vreet. Om over de schandalen, zoals hacks, marktmanipulatie en het gebruik van bitcoin als losgeld bij ransomware, nog maar te zwijgen.

Is de recente rally een dead cat bounce?

De koersstijging van de laatste tijd omschrijven de economen als een dead cat bounce, hoewel ze blij zijn dat het nu niet meer zo'n hype is als enkele jaren geleden. De rally wordt volgens hen gedreven door een combinatie van factoren: de naderende renteverlaging van de Fed (die niet-rentedragende beleggingen, zoals goud en crypto's, aantrekkelijker maken en de risicobereidheid onder beleggers vergroot), de halving in april dit jaar en de goedkeuring van de bitcoin spot-ETF door de Amerikaanse SEC. Het duo is ervan overtuigd dat de koersen op termijn weer zullen dalen, aangezien de reële waarde van de munt welgeteld nul is.

Ook de spot bitcoin-ETF, waar de SEC groen licht voor gaf, kan niet op hun goedkeuring rekenen. ETF's zijn normaal gesproken bedoeld om de risico's te spreiden, omdat er meerdere activa in één mandje zitten. Maar bij de spot bitcoin-ETF is die spreiding afwezig. Bindseil en Schaaf vinden het ook ironisch dat uitgerekend een cryptomunt die zich altijd heeft afgezet tegen het financiële systeem datzelfde systeem nodig heeft om een grote groep beleggers te bereiken. Kortom: er deugt volgens de ECB-economen niets van.

Het verhaal is voorspelbaar en hebben we eerder gehoord. Maar het is wel opmerkelijk hoe ver tegenstanders en believers van elkaar af staan.

De andere kant van het verhaal is te vinden in een opinieartikel op de website Project Syndicate, dat juist oproept tot samenwerking met autoriteiten en betere marktregulering, zodat de bitcoin uiteindelijk alsnog salonfähig kan worden. Hier speelt wel eigenbelang een rol: de schrijver is afkomstig van Circle, dat stablecoins beheert.

Innovations must pass three tests of public trust to go mainstream. Blockchain has passed two, but it needs public policymakers to take care of the third one

Wall Street opent verdeeld

Wall Street begon de dag redelijk vrolijk, waarbij de S&P 500 even voor het eerst door de 5.100 punten heen brak. Maar het lijkt erop dat beleggers toch even gas terugnemen na het koersgeweld van donderdag. Dit geldt vooral voor techaandelen. De Nasdaq is dan ook de enige van de drie indices die rood kleurt.

Nvidia, dat eerder deze week rijkelijk werd beloond voor de kwartaalcijfers, stijgt nog even door, maar wel in een wat lagere versnelling. De beurswaarde is inmiddels door de $2 biljoen geschoten. AMD noteert daarentegen 3,1% lager en Micron Technology staat nét onder water. Super Micro Computer, dat gisteren de beurswaarde nog met 33% omhoog zag schieten, moet nu ruim 11% prijsgeven.

... en Intuitive Machines to the moon

Maaltijdbezorger Grab ziet de koers met 0,6% dalen, ondanks het feit dat het concern eindelijk zwarte cijfers schrijft en eigen aandelen gaat inkopen.

De koers van Intuitive Machines gaat nog net niet 'to the moon', maar de koersstijging van 20% mag er wezen, nadat het bedrijf samen met de NASA voor het eerst met succes een commerciële maanlander (de Odysseus) op de maan wist te parkeren.

Lange rentes dalen flink

Gisteren was er windstilte op de obligatiemarkten, maar vandaag raast storm Louis langs en waaien de basispunten er aan alle kanten af. Dat leit tot de volgende tarieven van tienjaarsrentes:

België: 2,92% (-7 basispunten)

Duitsland: 2,37% (-5 basispunten)

Frankrijk: 2,83% (-7 basispunten)

Italië: 3,82% (-9 basispunten)

Nederland: 2,64% (-6 basispunten)

VS: 4,28% (-4 basispunten)

Uit de notulen was het deze week al zonneklaar, maar nu zetten ook kopstukken van zowel de Fed als de ECB in allerlei toespraken alles op alles om de financiële markten ervan te doordringen dat er geen haast is om de rente te verlagen. Zo maande Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank vandaag tot voorzichtigheid, gelet op de nog altijd hoge kerninflatie in de eurozone. Reken voorlopig niet op ingrepen.

De brede markt

De AEX eindigde 0,3% lager. Daarmee zijn we het lachertje in Europa. De Bel20 en DAX40 sloten 0,3% hoger en de CAC40 kreeg er 0,7% bij

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt met 0,4% naar 14,05.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,3%, S&P500 +0,1% en Nasdaq -0,1%

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0816 dollar.

De goudprijs staat 0,6% hoger op $2.036,69 per troy ounce.

De bitcoin lijdt een gevoelig verlies van 0,8% en noteert $51.023,74.

De olieprijzen kelderen ook flink. De koers van Brent staat 2,2% lager op $80,71. WTI koerst 2,4% lager op $76,58.

Verder op het Damrak

Van Lanschot stijgt nog even door na de cijfers van gisteren en Galapagos en Alfen zitten in de hoek waar de klappen vallen.

Alfen is door Bryan Garnier van de kooplijst afgevoerd en moest vandaag een verlies van ruim 7% incasseren.

is door Bryan Garnier van de kooplijst afgevoerd en moest vandaag een verlies van ruim 7% incasseren. Wolters Kluwer eindigt 0,8% hoger na een reeks adviesverhogingen van banken

eindigt 0,8% hoger na een reeks adviesverhogingen van banken De cijfers van Galapagos werden niet goed ontvangen.

werden niet goed ontvangen. Nedap krabbelt weer op na het kleine verlies dat gisteren volgde op cijfers.

krabbelt weer op na het kleine verlies dat gisteren volgde op cijfers. Exor passeerde deze week de grens van €100 en eindigde vandaag 0,9% hoger. Dat lijkt vooral te danken aan positieve berichten van twee van de belangrijkste deelnemingen: Ferrari en Stellantis. Hoe dat zit kunt u hier lezen.

Grootste stijgers en dalers afgelopen week

De databedrijven RELX (+3,1%) en Wolters Kluwer (+2,9%) en investeringsmaatschappij Exor (+2,8%) voerden afgelopen week de AEX-index aan. Voor de chippers was het ondanks de koersstijgingen van donderdag een minder goede week. Besi eindigt per saldo 5,2% in de min en ook ASMI en ASML moesten terrein prijsgeven. Ook DSM Firmenich (-5,7%) en ArcelorMittal (-5,1%) waren niet erg in trek.

In de Midkap stak Fugro (+11,2%) met kop en schouders boven de rest uit, gevolgd door Van Lanschot Kempen (+8,7%) en Aalberts Industries (+7,9%) die beiden gisteren hun boeken openden. Galapagos (-9,7%), Alfen (-9,3%) en Aperam (-7,6%) namen plaats in de bezemwagen.

Adviezen

Veel fanmail voor Besi en Wolters Kluwer:

Aalberts: naar €54 van €52 en kopen - Jefferies

Besi: naar €163,90 van €135,40 en houden - UBS

Besi: naar €130 van €110, maar advies blijft verkopen Deutsche Bank

Besi: naar €140 van €85 en advies blijft houden - Berenberg

Wolters Kluwer: naar €149,50 van €142,00 en kopen - Morgan Stanley

Wolters Kluwer: naar €160 van €150 en kopen - Barclays

Wolters Kluwer: naar €112 van €80, maar advies blijft houden - Deutsche Bank

Wolters Kluwer: naar €157 van €147 en kopen - JP Morgan

JDE Peet's: naar €26,00 van €26,70 en houden - Barclays

IEX BeleggersPodcast: "Nvidia is een soort money printer geworden"

Wat is er gezelliger dan het weekend beginnen met weer een verse IEX BeleggersPodcast? In de editie van deze week ontvangt Pieter Kort analist Hildo Laman en Jean-Paul van Oudheusden van MarketsAreEverywhere. Aan gespresksstof geen gebrek: de heren praten onder deskundige begeleiding van collega Kim Bergsma onder andere over Nvidia, Besi, Palo Alto, AMG, AI en de Nikkei en Dr. Hoe. Wie?

IEX BeleggersPodcast: Pieter Kort, Hildo Laman en Jean-Paul van Oudheusden nemen de week door. Waarom de koers van Nvidia zo hard is gestegen en nog veel meer

Agenda: maandag PostNL en daarna barst het weer los

Maandag lijkt opnieuw een rustige beursdag te worden. PostNL komt voorbeurs met cijfers. De cijferrapportage zal niet veel verrassingen bevatten, want het bedrijf deed vorige maand een winstwaarschuwing. De pakketvolumes vielen tegen in het vierde kwartaal, terwijl de kosten bleven stijgen. De genormaliseerde EBIT kwam in 2023 uit op €92 miljoen, terwijl de laatste inschatting van PostNL nog €100 tot €130 miljoen was. Alleen de kasstroom lag met €52 miljoen 'ruim boven de verwachtingen', aldus het bedrijf.

Voor Martin Crum van de IEX Beleggersdesk was deze zoveelste winstwaarschuwing niet zo verrassend, na het nogal beroerde derde kwartaal. Dat PostNL toch naar de markt moest om te vertellen dat het minder goed ging dan verwacht, vond hij zorgelijker. "Het management communiceert slecht met de markt", verzuchtte hij in zijn analyse.

Om 16 uur staan de verkoopcijfers van nieuwe woningen in de VS op de rol, maar dat is eigenlijk nooit een market moving event.

Het is wel stilte na de storm, want de dagen erna gaat de cijferparade in vol tempo door. Zo kunt u onder andere de resultaten tegemoet zien van ASMI, Just Eat Takeaway, UMG, ASR, Fugro NN, Aegon en Air France-KLM. In de VS zijn de grootste blue chips wel zo'n beetje geweest.

Ik wens u een gezellig weekend!