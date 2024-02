Galapagos rondt Jyseleca-transactie af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft aangekondigd dat de transactie om haar Jyseleca-activiteiten over te dragen aan Alfasigma succesvol is afgerond. Dit meldde het biotechtbedrijf woensdagavond. Zoals eerder aangekondigd, omvat de overdracht de volledige Jyseleca-activiteiten, inclusief de Europese en Britse markttoelatingen en de commerciële, medische en ontwikkelingsactiviteiten voor Jyseleca. Galapagos zal een vooruitbetaling van 50 miljoen euro ontvangen, potentiële omzetgerelateerde mijlpaalbetalingen van in totaal 120 miljoen euro en 5 tot 15 procent aan royalty's op de Europese verkopen. Galapagos zal tot 40 miljoen euro bijdragen aan Alfasigma tegen juni 2025 voor Jyseleca gerelateerde ontwikkelingsactiviteiten. Galapagos verwacht substantiële besparingen tussen de 150 miljoen en 200 miljoen euro te realiseren door de transactie. Bron: ABM Financial News

