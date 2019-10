Lavide Holding (voorheen Qurius) « Terug naar discussie overzicht

Deze Kassa uitzending geeft te denken :Lege doos ontvangen van Trendy ComputersZATERDAG 15 NOVEMBER 2014Lege doos ontvangen van Trendy ComputersVan zijn verjaardagsgeld heeft Marco Hollander online een tablet gekocht. Hij kiest voor een Samsung Galaxy Tab Pro en uiteindelijk komt hij via een vergelijkingswebsite uit bij de webwinkel Trendy Computers. Hij betaalt €246,98 voor de bestelling en wacht vol spanning op de postbode met zijn pakket.BezorgingDe volgende dag komt het pakketje aan. Marco's vrouw neemt het in ontvangst en merkt meteen dat het pakketje wel erg licht is. Voorzichtig maakt ze een gaatje in de doos en tot haar schrik ziet ze dat de doos leeg is.Eigen schuldMarco belt naar Trendy Computers en meldt dat hij een lege doos opgestuurd heeft gekregen. In plaats van een oplossing te bieden zegt Trendy Computers dat het Marco's eigen schuld is. Marco had de verzending moeten verzekeren, zegt Trendy Computers. Het bedrijf zegt een klacht in te dienen bij PostNL, maar verder niets voor Marco te kunnen doen.Leeg bezorgdMarco vraagt voor de zekerheid de gegevens op van de verzending bij PostNL. Uit de pakbon blijkt dat het pakketje bij PostNL slechts 100 gram te wegen. De doos was dus al leeg toen hij bij Marco werd bezorgd. Ook als de tablet inderdaad bij de post verdwenen is, zou Trendy Computers alsnog voor een oplossing moeten zorgen. Het is namelijk bij wet geregeld dat de webshop verantwoordelijk is voor de levering van een deugdelijk product. Zelfs àls de postbode het pakket gestolen zou hebben, is het dus Trendy Computers die een oplossing moet bieden.Eigen interpretatieTrendy Computers wil daar niets van weten en zegt dat Marco pech heeft gehad. Hij had bij het bestellen een verzekering moeten kopen, vindt de webwinkel.Belbus naar SluisDe Belbus rijdt met Marco naar Trendy Computers in het Zeeuwse Sluis om naar een oplossing te zoeken. Zelfs met Marco en een lege doos in de winkel houdt Trendy Computers zijn poot stijf. Rutger Verhoeven praat lange tijd met de baas van Trendy Computers, Salar Azimi. Trendy Computers zegt dat het wil wachten met oplossen van Marco's probleem tot het onderzoek van PostNL is afgerond. Tot die tijd doet het bedrijf helemaal niets.OplossingTrendy Computers weigert z'n aanpak aan te passen. Ze blijven volhouden dat Marco een verzekering had moeten hebben en eigenlijk nergens recht op heeft. Uit coulance betaalt Trendy Computers toch €246,98 aan Marco. Marco is opgelucht.