Lavide Holding (voorheen Qurius) « Terug naar discussie overzicht

Er is helemaal niets dat ik met een gerust hart overlaat aan pennystock-veroordeelden, maar zonder een koersexplosie uit te sluiten. Gerommel in de marge. Stelt niets voor.



Aandelen uitgeven aan 25 cent is overigens flauwekul, want dat bedrag ligt blijkbaar beneden de nominale waarde. Niet dat Kok zich veel aantrekt van wat mag, maar dat mag niet. Afstempelen of een splitsing, want anders. Nu is 0,50 kennelijk het minimum.



Laten we het maar laten voor wat het is, inclusief het gescharrel. Er zijn echt wel meer 'ondernemers' die rommelen en op papier enorme winsten zien. Kok heeft daar ervaring mee.



Overigens opvallen dat een onbeduidende toezichthouder aangezegd kan krijgen dat deze nooit meer in de branche mag werken, maar dat veroordeelde pennystockprutsers als regisseur een CEO kunnen gaan zoeken.



Zielloze partners van Kok gun ik weinig, maar voor gewone aandeelhouders hoop ik dat we er een beurswaardig microcapje aan overhouden. Er is al zooi genoeg, en pennystocks om mee te spelen ook. Ik vrees ervoor, gelet op de 'kwaliteiten' van de betrokkenen.



Het is wel 'sportief' dat ze beginnen met een hoge koers, in plaats van met een laagst mogelijke koers. Dat maakt trucjes moeilijker.