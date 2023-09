Lavide boekt verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide heeft in de eerste helft van dit jaar verlies geleden, terwijl het eigen vermogen negatief was. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van de lege beurshuls. In het afgelopen halfjaar werd een verlies geboekt van 127.000 euro, terwijl het eigen vermogen met 232.000 euro negatief was. De personeelskosten bedroegen 69.000 euro. Lavide merkte daarbij op dat de CEO pas zal worden uitbetaald als de notering wordt behouden of als er een doorstart zal vinden. De liquide middelen bedroegen 5.000 euro. Lavide kan naar eigen zeggen nog altijd gebruik maken van een kredietfaciliteit van 350.000 euro. In de eerste helft van het jaar zegt Lavide zich georiënteerd te hebben op het voortzetten van de beursnotering en het realiseren van de doorstart onder de nieuwe naam Fair Financing Firm. Lavide werd naar eigen zeggen geconfronteerd met enkele tegenslagen. "De doorloop van dit soort processen is helaas veel trager verlopen dan gehoopt, maar inmiddels is er een overzichtelijke situatie ontstaan. Op korte termijn zal een definitieve keuze gemaakt worden.” Bron: ABM Financial News

