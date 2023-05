Smallcaps positief over buitenlandse accountant

Beursgenoteerde ondernemingen die er niet in slagen om een Nederlandse accountant met een oob-vergunning te contracteren zijn mogelijk gered door een buitenlandse accountant aan te trekken die een AFM-registratie weet te verwerven.

Gisteren werd bekend dat de Portugese accountant CFA de boekhouding over 2022 van de Nederlandse beursgenoteerde investeerder Value8 gaat controleren. AFM heeft in haar register van auditkantoren uit andere lidstaten van de EU op 16 maart 2023 CFA als eerste buitenlandse kantoor geregistreerd.

CFA staat voor Cravo, Fortes, Antão & Associados en is gevestigd in Aveiro. Op 23 december 2022 is de aanvraag ingediend. Euronext Amsterdam heeft op 3 mei jl. zes bedrijven bericht dat zij – na twee jaar op het strafbankje – op 3 november 2023 hun beursnotering zullen verliezen, tenzij ze voor die tijd nog een oob-accountant weten te contracteren.

Positieve reacties

Het behelst Alumexx, Bever Holding, DGB, GeoJunxion, Lavide en New Sources Energy. IEX peilde de reacties van deze smallcap-ondernemingen en vroeg ook AFM en accountantsorganisatie NBA om hun reactie. De reacties van de betrokken beursfondsen zijn overwegend positief.

Alumexx NV in Etten-Leur, leverancier van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt denkt er ook zo over. “Wij gaan deze mogelijkheid absoluut goed onderzoeken”, zegt Frank van Loon, commercieel manager van Alumexx.

GeoJunxion, producent van grafische informatie in Capelle a/d IJssel, voorheen goed bekend als AND, kon vandaag geen commentaar geven op het nieuws, maar gaf eerder te kennen naar alternatieven te zoeken.

New Sources Energy in Woerden, ontwikkelaar van duurzame energiebronnen, heeft bezwaar aangetekend tegen het voorgenomen besluit, na gevoerd overleg met de beursorganisatie. Directeur Floris Mouthaan, zelf registeraccountant: “Complimenten voor Value8 voor de creatieve oplossing. Wij bekijken die optie graag maar zitten met het probleem dat de jaarrekening over 2022 geen audit heeft en dat ligt voor een nieuwe accountant moeilijk. Ik overleg ook met een andere accountant, maar daarmee speelt hetzelfde euvel.”

Lavide Holding NV in Schoondijke bij Alkmaar is sinds 1998 aan de Euronext genoteerd, eerder onder de naam Qurius NV en in de nabije toekomst als Fair Financing Firm NV. Lavide is in overleg met Euronext Amsterdam over een transfer van de notering in Amsterdam naar een alternatieve Euronext-beurs in Brussel of Parijs zoals de Euronext Growth of Access. Bestuursvoorzitter Diede van den Ouden zegt op de opening van Value8 met de Portugezen: “Wij hebben het nieuws ook vernomen. Wij zetten de ingezette weg voort. Maar in het belang van onze aandeelhouders zal deze mogelijkheid ook zeker door Lavide worden onderzocht.”

Twee andere smallcap-ondernemingen – IEX Group, waar deze site onderdeel van uitmaakt, en MKB Nedsense – staan wel op het strafbankje van Euronext, maar hebben nog geen bericht ontvangen van Euronext over een voornemen de notering te beëindigen. Beide beursfondsen geven aan dezelfde structuur met een buitenlandse oob-accountant te zullen overwegen.

Geen enkel bezwaar

Twijfel over de haalbaarheid van de buitenlandroute is er niet. De woordvoerder van accountantsbond NBA ziet geen bezwaar tegen de komst van buitenlandse oob-accountants: “Als binnen de wettelijke voorwaarden de AFM een vergunning verleent en de AFM ook toezicht houdt op de werkzaamheden net als op de Nederlandse kantoren, dan is er geen enkel bezwaar.”

Hoe beoordeelt AFM dit soort aanvragen? “Het gaat puur om een registratie en niet om een uitgebreid toetsingsproces. De vergunningverlening van het auditkantoor vindt plaats in het vestigingsland en geeft toegang tot Nederlandse registratie voor oob-controles. Wij gaan na of dat het geval is of niet, net als het vraagstuk van de juiste diploma’s,” zegt de toezichthouder in een reactie.

De AFM verwacht geen toeloop van buitenlandse oob-kantoren: “Tot nu toe is er weinig animo voor. De mogelijkheid van registratie van een auditkantoor uit een andere lidstaat vloeit voort uit Europese wetgeving die in 2017 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Dit is de eerste registratie sindsdien. We monitoren dit actief.”