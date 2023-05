Handel in aandeel Lavide wordt hervat

(ABM FN-Dow Jones) De handel in het aandeel Lavide wordt op woensdag 10 mei hervat. Dit maakte Lavide dinsdagmiddag bekend.

Intussen blijft Lavide met Euronext in gesprek over een transfer van de notering in Amsterdam naar een alternatieve Euronext-beurs in Brussel of Parijs.

"Lavide heeft van meerdere Listing Sponsors offertes mogen ontvangen voor het begeleiden van het toelatingsproces aan een Growth of Access markt van Euronext in Brussel of Parijs. Dit proces zal worden gestart zodra Lavide een Paying Agent aan zich heeft kunnen verbinden."

Daarnaast is Lavide in gesprek met een Frans accountantskantoor over controle van haar laatste jaarrekeningen.

Omdat Lavide geen zogeheten oob-accountant kan vinden, is Euronext Amsterdam een delistingsprocedure gestart. Dit betekent dat 3 november de laatste handelsdag in Lavide is.

Verder houdt Lavide op 26 juni de jaarvergadering.