Rechtszaken drukken Lavide dieper in het rood

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide heeft in 2022 verlies geleden, omdat er wel kosten waren, maar geen omzet. Dit meldde de lege beurshuls maandagmiddag. Lavide leed een verlies van 216.000 euro, ofwel 0,04 euro per aandeel. In 2021 leed Lavide een verlies van 50.000 euro. "In 2022 had Lavide te maken met hoge kosten voor het voeren van juridisch verweer in twee procedures, alsmede de reorganisatie", verklaarde het bedrijf het verlies. "Er is geen aanleiding om te denken dat er nieuwe zaken zullen opdoemen", voegde CEO Diede van de Ouden hieraan toe. Het eigen vermogen was per eind vorig jaar 105.000 euro negatief. Verder stelde Lavide de beschikking te hebben over een kredietfaciliteit van 350.000 euro, "zolang er uitzicht is op het succesvol afronden van de doorstart en het behoud van de beursnotering." Van deze faciliteit is tot op heden 150.000 euro benut. Momenteel is de handel in het aandeel Lavide opgeschort, maar volgens de onderneming is het dichtbij een akkoord met Euroclear, waarna de handel weer kan worden hervat. Lavide is één van de kleinere beursfondsen die geen zogeheten oob-accountant heeft, waardoor het niet 'compliant' is met de regels van beursbedrijf Euronext. Daardoor dreigt het verlies van de beursnotering. "Lavide heeft bezwaar gemaakt tegen dit voornemen, maar is welwillend om mee te werken aan een transfer naar één van de andere beurzen van Euronext." Een besluit van Euronext wordt eerdaags verwacht. Bron: ABM Financial News

