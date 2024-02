Lavide meldt interesse in samenwerking onder beursnotering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Lavide Holding heeft donderdagavond gemeld dat er interesse van andere partijen is voor een samenwerking onder haar beursnotering. Dit maakte het bedrijf in een persbericht bekend, waarin het ook enkele cijfers over 2023 presenteerde. "Afgelopen jaar stond in het teken van het herstructureren en reorganiseren van de vennootschap", aldus het bedrijf. "In 2023 maakte Lavide een start met het opbouwen van vertrouwen richting een nieuwe toekomst en ontvangt hierover positieve respons. Lavide denkt in 2024 een start te kunnen maken met nieuwe activiteiten", zei het bedrijf verder. Over 2023 werd geen omzet behaald. De kosten bedroegen 220.633 euro. Lavide beschikt over een kredietfaciliteit van 350.000 euro ter financiering van de vennootschap. Begin januari werd bekend dat Lavide een getekende opdrachtbrief van een OBB-accountant heeft, waardoor het proces van een delisting stopte. "Lavide en de accountant zijn momenteel in afwachting van de registratie van de accountant bij de AFM", aldus het bedrijf. "Lavide weet niet hoe lang het proces nog kan duren, maar hoopt hierover snel verdere mededelingen te kunnen publiceren." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.