Treuzelen zou ik het niet noemen, weloverwogen dat is het juiste woord. Massaproductie van een "plastic fles" uit natuurproducten was een utopie jaren geleden maar straks heel goed realiseerbaar en betaalbaar.

Wat ik weet is dat ze voor de proeffabriek in Delfzijl (Zambezi project) met de 2e ronde zijn begonnen om personeel aan te nemen.

Daar liggen ze naar mijn mening mee op schema.

Nog even wachten op de definitieve ja voor de proef PEF flessen fabriek in Belgie.

Avantium is op de beurs gebracht voor de grote investeerders en niet voor de kleine belegger. De kleine belegger kan nu voor een dikke korting kleine hoeveelheden stukken opkopen. Ik zie zelf veel potentie in Avantium en geloof in hun producten die hoogwaardig zijn. Basf,Akzo,Cocacola en Danone zijn niet voor de lol hun partner geworden maar zien in de toekomst dit als verpakkingsmateriaal voor vloeistoffen onder druk.

Dit is een typisch lang termijn aandeel die kan groeien zoals ASML en Galapagos die ook met innovatieve producten op de markt zijn gekomen.

In 2023 weten we wel waar Avantium staat in aandelen land.