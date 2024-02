Degroof: "Emissie Avantium succesvol" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft met succes 70 miljoen euro opgehaald. Dit zagen analisten van Degroof Petercam vrijdag, die weer een koopadvies op het aandeel zetten met een koersdoel van 4,00 euro. Vanwege de emissie was het advies door Degroof onder herziening genomen. Toen was het koersdoel nog 5,50 euro. De kapitaalinjectie zal volgens Degroof voldoende armslag moet bieden voor de voltooiing van de nieuwe FDCA-fabriek, de dagelijkse operaties en zelf om Volta Technology op te schalen van een pre-pilot naar een pilotproject. Avantium haalde 50,5 miljoen euro op met een claimemissie en nog eens 19,5 miljoen euro met een extra plaatsing. Dit laatste werd door Degroof positief ontvangen, maar impliceert wel een extra verwatering voor de bestaande aandeelhouders, aldus de analisten vrijdag in hun rapport. Zij zullen hun taxaties herzien. Het aandeel Avantium noteerde vrijdag 2,1 procent lager op 2,33 euro. Bron: ABM Financial News

