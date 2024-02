Avantium haalt 70 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium heeft met succes 70 miljoen euro opgehaald. Dit kondigde het bedrijf vrijdagmorgen aan. Eer werd 50,5 miljoen euro opgehaald met een claimemissie. Daarbij werden iets meer dan 27 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Daarbovenop werd nog eens 19,5 miljoen euro opgehaald met een extra uitgifte. Avantium kondigde op 26 januari de claimemissie aan. Toen wilde het 50 miljoen euro ophalen. De aandelen werden aangeboden voor 1,87 euro per aandeel en 8 bestaande aandelen gaven recht op 5 nieuwe aandelen. Het bedrijf denkt met de opgehaalde 70 miljoen euro voldoende financiering te hebben voor de voltooiing, ingebruikname en opstart van de FDCA Flagship Plant. Nieuwe beleggers kregen 10,4 miljoen euro toegewezen tegen een prijs van 2,30 euro per aandeel, wat een korting van 3,2 procent vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers van 8 februari 2024. Bron: ABM Financial News

