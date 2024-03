Beursblik: geen heel grote verrassingen bij Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft in 2023 een lagere EBITDA geboekt dan verwacht, maar dit werd deels gecompenseerd door een meevallend financieel resultaat. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam donderdag in een rapport. Die tegenvaller schreef Degroof toe aan een lager dan voorziene brutowinst en hogere kosten. Ook de kaspositie van Avantium aan het einde van 2023 viel tegen, maar dankzij de kapitaalverhoging van 70 miljoen euro dit jaar, "heeft het bedrijf voldoende financiële ademruimte", aldus De Boer. De analist denkt dat hij zijn taxaties licht zal gaan verlagen. Maar eerst wacht De Boer een gesprek met Avantium af. Degroof Petercam herhaalde het koopadvies op Avantium met een koersdoel van 4,00 euro. Het aandeel Avantium noteerde donderdag 1,2 procent hoger op 2,18 euro. Bron: ABM Financial News

