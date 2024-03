Avantium nadert opstart FDCA-fabriek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft in 2023 de omzet zien stijgen, maar ook het verlies. Dit bleek woensdagavond uit de cijfers van de ontwikkelaar van bioplastics. Avantium is volgens CEO Tom van Aken op weg naar het belangrijkste keerpunt in zijn geschiedenis. De voorbereidingen worden getroffen voor de commerciële start van de FDCA-vlaggenschipfabriek en Avantium denkt dat dit in de tweede helft van dit jaar zal gebeuren. Avantium is in gesprek met mogelijke nieuwe partners voor licenties. Resultaten In 2023 werd een omzet gerealiseerd van 19,7 miljoen euro, een stijging ten opzichte van de 17,8 miljoen euro 2022. In 2024 mikt Avantium op een dubbelcijferige omzetgroei. De EBITDA kwam uit op 27,5 miljoen euro negatief, tegenover een verlies van 16,3 miljoen euro een jaar eerder. Avantium zag de kosten afgelopen jaar stijgen. Netto was er onderaan de streep een verlies van 34,2 miljoen euro. Ook 2022 was verlieslatend voor Avantium, maar toen bleef het verlies beperkt tot 29,7 miljoen euro. De netto cash flow was 29,7 miljoen euro negatief, vrijwel gelijk aan de kasstroom in 2022. De kaspositie slonk op jaarbasis tot 35,2 miljoen euro per eind 2023. Begin dit jaar haalde Avantium 70 miljoen euro op. Bron: ABM Financial News

