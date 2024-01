Update: Sloveens coatingsbedrijf reserveert FDCA bij Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft een deel van zijn toekomstige productie van FDCA gereserveerd voor het Sloveense coating- en composietbedrijf Helios Resins. Dat maakte de producent van bioplastic dinsdagavond bekend. Coatinghars is een andere toepassing van FDCA, naast het plantaardige polymeer PEF. Helios Resins wil de FDCA afnemen van een nieuwe fabriek. Avantium verkoopt technologielicenties waarmee industriële partners fabrieken kunnen bouwen die meer dan 100 kiloton FDCA per jaar produceren. Avantium heeft al een eerste licentieovereenkomst gesloten en heeft de ambitie om in de komende jaren meerdere technologielicenties te verkopen. “Deze capaciteitsreservering getekend door Helios Resins onderstreept het commerciële momentum van dergelijke technologielicentieovereenkomsten en de vraag naar FDCA." Financiële details deelde Avantium dinsdag niet. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

