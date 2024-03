Powell brengt beursfeest op gang, Duitsland verwelkomt bijzondere beursganger

Het Amerikaanse rentebesluit, of eigenlijk enkele verrassingen die Jerome Powell erbij serveerde, bracht over de hele wereld een beursfeest op gang. Na Wall Street en Azië mag vandaag Europa de slingers ophangen.

De futures kleuren donkergroen en dat kunnen beleggers wel gebruiken na de matte stemming van de afgelopen dagen.

Avantium ziet omzet en verlies oplopen

Ook deze ochtend is er volop nieuws. Zo is Avantium, dat eind januari €70 miljoen ophaalde voor de financiering van de nieuwe fabriek voor bioplasctic PEF in Delfzijl, door met cijfers. Het bedrijf zag de omzet stijgen, maar ook het verlies.

Het ebitda-verlies nam in 2023 toe naar €27,5 miljoen, tegen een verlies van €16,3 miljoen een jaar eerder. En het nettoverlies kwam uit op €34,2 miljoen, terwijl dat een jaar eerder nog -€29,7 miljoen was.

Maar volgens CEO Tom van Aken staat het bedrijf op een keerpunt. De commerciële start van de fabriek zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden en het bedrijf is in gesprek met mogelijke, nieuwe partners voor licenties.





Beursganger met een luchtje

De beurs in Frankfurt verwelkomt vandaag een bijzondere beursganger: parfumerieketen Douglas. De beursgang is niet helemaal rozengeur en maneschijn: de uitgifteprijs kwam uit aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte op €26.

Daarmee haalt Douglas zo'n €850 miljoen op. Het bedrijf wil daarmee de schuld verlagen. De 'free float' wordt straks zo'n 31,8%.

Fed handhaaft rente, maar houdt vast aan drie renteverlagingen in 2024

Dan naar hét event van gisteravond: het rentebesluit van de Federal Reserve. Het federal funds rate werd, niet verrassend, gehandhaafd op 5,25% tot 5,50%. Desondanks houden de Fed-bestuurders nog altijd rekening met drie renteverlagingen van ieder 25 basispunten dit jaar, als we afgaan op het nieuwe dotplot. Dat is een puntengrafiek die de renteverwachtingen van alle Fed-officials voor de komende jaren weergeeft.

Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde dat een renteverlaging pas aan de orde is als de Fed er meer vertrouwen in heeft dat de inflatie duurzaam richting de 2% beweegt.

Verder werden de economische ramingen hier en daar bijgesteld. De prognose voor de economische groei ging omhoog, maar de verwachting voor de kern-PCE (hét inflatiecijfer waar de Fed naar kijkt) óók. De Fed verwacht nu dat de kern-PCE eind dit jaar uitkomt op 2,6% (tegen 2,4% in de decemberraming), en dat is dus nog te hoog.

Een andere verrassing was dat de balans waarschijnlijk minder snel wordt afgebouwd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Een uitgebreid verslag vindt u hier.

Feest in Azië en Nikkei vestigt nieuw record

Nadat Wall Street met flinke winst de dag uit was gegaan, werd het feest in Azië dunnetjes voortgezet. De meeste indices eindigden in het groen en de Nikkei 225 vestigde weer een nieuw record.

Een opsteker in Japan was ook dat de samengestelde inkoopmanagersindex duidde op een aantrekkende groei. De index kwam uit op 52,3, tegen 50,6 in februari. Een cijfer boven de 50 duidt op groei.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.05 uur:

Nikkei 225: +2,0%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,1%

Hang Seng (Hongkong): +2,0%

Kospi (Zuid-Korea): +2,4%

Techaandelen lagen er goed bij, en vooral Samsung en TSMC. Tencent kondigde gisteren een ruime verdubbeling van het inkoopprogramma van eigen aandelen aan.

Samsung +3,1%

Alibaba: +1,9%

Baidu: -0,5%

Prosus-deelneming Tencent: +1,5%

TSMC: +3,4%

Wall Street vestigt drie records

Wall Street kwam woensdag wat aarzelend uit de startblokken. Beleggers stelden zich afwachtend op, met het oog op het rentebesluit. Maar na het praatje van Powell veerden de drie belangrijkste indices flink op en vestigden ze gedrieën nieuwe records.

De S&P 500 steeg met 0,9% naar 5.224,62 punten. De Nasdaq won 1,3% en de Dow Jones-index eindigde 1% hoger.

Het vooruitzicht dat er toch nog drie renteverlagingen in het vat zitten en dat de balans minder hard wordt afgebouwd dan verwacht, stemde beleggers waarschijnlijk optimistisch.

Je zou bijna vergeten dat er ook nog bedrijvennieuws was, terwijl er toch vele te melden was. Intel mag $8,5 miljard van de Amerikaanse overheid incasseren voor de bouw van nieuwe chipfabrieken in vier staten en maakt mogelijk ook aanspraak op federale leningen tot $11 miljard. Ook kan de chipfabrikant misschien profiteren van een gunstige belastingregeling. Tot veel koersverschuivingen leidde dat niet: het aandeel steeg 0,4% in waarde.

De bedrijfscijfers werden wisselend ontvangen. BioNTech (-4%) werd afgestraft voor tegenvallende kwartaalresultaten, maar General Mills (+1%) verraste in positieve zin. Nabeurs kwam Micron Technology nog door. De cijfers waren beter dan verwacht en de outlook werd fors opgetrokken. In aanloop hier naartoe steeg de koers al met 2,4% en in de nabeurshandel kwam daar maar liefst 18,2% bij.

Technisch analist Royce Tostrams bespreekt vandaag trouwens de technische plaatjes op Wall Streets haussefeestje:

De indicatoren:

De Europese beurzen openen naar verwachting flink hoger

Donkergroene koersenborden in Azië vannacht.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) komt nog verder tot rust en daalt naar 13,04.

De euro stijgt ietsje en noteert 1,0934 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente noteert staat 1 basispunt lager op 2,68%. De Amerikaanse staat wat lager op 4,26%.

Het vooruitzicht op renteverlagingen is gunstig voor de goudprijs. Deze noteert nu $2.207,90 per troy ounce.

De olieprijzen staan 0,2% hoger. Voor een vat WTI wordt nu $81,62 betaald en voor een vat Brent $85,70.

De bitcoin maakt zijn rol als digitale goud niet waar. De munt daalt verder: 0,3% in de min op $67.279,20.

De AEX opent naar verwachting 1,5% hoger.

Agenda: rentebesluit Bank of England, en Philly Fed

Na het spektakel van gisteren staan er nóg twee rentebesluiten op het programma: van de Bank of England en de Turkse centrale bank.

Bank of England zal naar verwachting de rente voor de vijfde maal op rij gelijk houden op 5,25%. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is nog altijd hardnekkig. In januari kwam dit cijfer uit op 4,2% op jaarbasis en dat is duidelijk te hoog. Twee officials van de bank pleitten bij het vorige rentebesluit zelfs voor een renteverhoging. Analisten verwachten dat er ergens in het derde kwartaal ruimte is voor een eerste renteverlaging.

Hafize Gaye, de president van de Turkse centrale bank, gaf bij zijn aanstelling begin dit jaar aan dat bestrijding van de inflatie topprioriteit heeft. Dat is wel nodig ook, want de inflatie bevindt zich nog altijd op een surrealistisch niveau van 65% op jaarbasis en 6,7% op maandbasis. De rente is jarenlang kunstmatig laag gehouden, maar staat nu op een duizelingwekkende 45%. Economen verwachten dat deze vandaag niet verder wordt opgetrokken.

Vandaag wordt ook uitgekeken naar de Philadelphia Fed-index, een graadmeter voor de bedrijvigheid van de industrie in de regio rond Philadelphia in de VS. Bij de vorige meting kwam de index voor het eerst in bijna twee jaar weer uit boven de nul (hij liep op van -10,6 naar 5,2). Dat duidt erop dat een meerderheid van de ondernemers niet langer rekent op krimp, maar op groei.

Verder verschijnen de Europese en Amerikaanse samengestelde inkoopmanagersindices. Na sluiting van Wall Street komen FedEx en Nike met cijfers.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:30 uur Duitsland, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

10:00 uur EU, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

10:30 uur EU, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

13:00 uur Turkije, rentebesluit Turkse centrale bank

13:00 uur VK, rentebesluit Bank of England

13:30 uur VS, steunaanvragen - wekelijks

13:30 uur VS, Philadelphia Fed-index, maart

14:45 uur VS, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

15:00 uur VS, bestaande woningverkopen, februari

15:00 uur VS, leidende indicatoren, februari

21:00 uur FedEx (VS), cijfers Q3

21:00 uur Nike (VS), cijfers Q3

En dan nog dit:

De Fed is er duidelijk op uit om marktschokken te voorkomen:

Based on the revised projections of the SEP and Chair Powell’s initial remarks, the #FederalReserve appears to signal significant patience in two ways:

1. In the timeline to reach its 2% #inflation target, indicating a willingness to tolerate higher inflation for longer.

2. In… — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) March 20, 2024

Zijn Chinese banken inmiddels too big to fail?

The largest banks in the world.



[?? Visual Capitalist] pic.twitter.com/uUU4GUlxDo — Massimo (@Rainmaker1973) March 20, 2024

Zó...

Veel succes en vooral plezier vandaag!