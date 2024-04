Avantium en TNO werken samen aan groene waterstofproductie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium gaat via haar dochteronderneming Avantium R&D Solutions samenwerken met onderzoeksbureau TNO voor de productie van zogeheten PEM (proton exchange membrane) elektrolyser teststations. Dit meldde de producent in hernieuwbare en circulaire polymeermaterialen maandag nabeurs. "De PEM elektrolyser is de belangrijkste technologie voor de productie van groene waterstof met behulp van hernieuwbare elektriciteit", zei Avantium. Via de samenwerking krijgt het bedrijf toegang tot "TNO's technische kennis en expertise, inclusief ontwerp en software, op het gebied van ééncellige en meercellige labschaal elektrolyse teststations." Zo kan Avantium deze elektrolyser teststations produceren, verder ontwikkelen en vervolgens ook verkopen aan klanten wereldwijd. "Dit zal Avantium R&D Solutions in staat stellen om haar elektrolyse aanbod te versnellen en haar activiteiten in de ontwikkeling van groene waterstoftechnologieën uit te breiden", aldus Avantium. Financiële details werden maandag niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

