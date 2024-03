AEX sluit 0,8% hoger onder aanvoering van Unilever

Drie indexzwaargewichten hebben de AEX-index een fraaie dagwinst opgeleverd, waarbij een speciale rol was weggelegd voor Unilever. Ook de AMX (+0,4%) en AScX (+0,7%) beleefden een prima dag, in aanloop naar het rentebesluit van de Fed, morgenavond.

We zien het niet vaak, maar vandaag werd de koppositie in de AEX ingenomen door indexzwaargewicht Unilever, dat zich in de kijker speelde met een aangekondigde afsplitsing van de ijsdivisie. Ook twee andere indexzwaargewichten - ING (+1,7%) en Shell (+1,4%) - zaten in de voorhoede. Financials lagen er sowieso goed bij, want ook ABN Amro, NN Group en Aegon behaalden koerswinsten (tot 1%). Alleen ASR Nederland deed niet mee.

In de onderste regionen vinden we twee chippers. ASML hield de schade beperkt tot 0,1% en Besi verloor 0,9%. ASMI (+0,07%) ontsprong net de dans.

Opsplitsingsplan Unilever valt in goede aarde

Hét gesprek van de dag op het Damrak was natuurlijk de voorgenomen afsplitsing van de ijsdivisie door Unilever. Voor IEX-abonnees kan dit geen grote verrassing zijn geweest: analist Martin Crum suggereerde al diverse malen dat het levensmiddelenconcern iets dergelijks zou kunnen doen. Crum noemt het een 'welkome, logische stap'. Verdere details rond deze afsplitsing ontbreken nog, dus dat moeten we nog afwachten. Maar het nieuws leidt wel tot een aanpassing van het koersdoel.

Eerste renteverhoging in Japan sinds 2007

Ander breaking news kwam vandaag uit Japan. Terwijl elders in de wereld centrale banken vergaderen over een renteverlaging, ging die in Japan juist omhoog. En wel voor het eerst in 17 (!) jaar. Dit betekent ook een afscheid van het tijdperk van negatieve rentes; een fenomeen dat in Europa al heel ver achter ons ligt. De kortetermijnrente komt nu uit tussen 0 en 0,1%.

Dat de rente niet eeuwig negatief kon blijven, was duidelijk. De Japanse inflatie ligt immers al 21 (!) maanden op rij boven de door Bank of Japan gewenste 2%. En daar blijft het mogelijk niet bij, want diverse grote bedrijven hebben aangekondigd de salarissen fors te gaan optrekken. Dat kan de een loon/prijsspiraal op gang brengen, iets waar de centrale bank van Japan natuurlijk niet op zit te wachten.

This data point overwhelmingly swung the consensus in favor of the Bank of Japan hiking interest rates today for the first time in 17 years, eliminating the YCC (yield curve control) regime, and ending some asset purchases.

We should consider this a step in a long-awaited… pic.twitter.com/N9yJvVdraT — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) March 19, 2024

Het begeleidend commentaar was overigens zeer 'dovish'. De centrale bank kondigde geen verdere stappen naar normalisering van de rente aan.

ZEW-index is positieve verrassing

Iets minder in het oog springend, maar wel het vermelden waard is de flinke meevaller van de Duitse ZEW-index, een graadmeter voor het economisch sentiment. Duitsland is nog altijd de zieke man van Europa, dus elk bericht dat erop kan duiden dat het voormalige Wirtschaftswunder de weg omhoog weer weet te vinden, is welkom.

De index bleek in maart veel forser te zijn gestegen dan verwacht: van 19,9 in februari naar 31,7 in maart, terwijl de markt had gerekend op een graduele verbetering naar 20,4.

Mijnbouwaandelen blijven ver achter bij goudrally

De goudprijs zit sinds een tijdje weer in de lift. De timing daarvan is best bijzonder, want juist de laatste weken is duidelijk geworden dat de Fed en de ECB geen haast hebben met renteverlagingen. De recente rally stuit dan ook op enige scepsis in de markt. Maar grondstoffenexpert Koen Lauwers vindt deze 'wall of worry’ een goede zaak. "Het behoedt goud voor overdreven optimisme", zo schrijft hij in een column voor IEX.

Lauwers signaleert nog iets anders opmerkelijks: mijnbouwaandelen ver achter liggen bij de stijging van de goudprijs. "Mijnbouwaandelen zijn op dit moment vanuit historisch oogpunt nog steeds heel goedkoop", stelt hij. Ligt hier een koopkans voor beleggers?

Wat gaat de Fed morgen doen?

Maar liefst 21 centrale banken nemen deze week een rentebesluit. De meeste ervan, zoals die van Mongolië en Paraguay, zullen u waarschijnlijk koud laten. Zo niet die van de Federal Reserve, morgenavond om 19.00 uur Nederlandse tijd (let op: een uur eerder dan u gewend bent, in verband met de Amerikaanse zomertijd).

De beslissing over de rentestand zelf wordt waarschijnlijk niet zo spannend. Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat de Fed wederom op de pauzeknop drukt (waarbij de belangrijkste rente dus 5 tot 5,25% blijft). Toch kunnen de toelichting op het rentebesluit, het dotplot en de economische ramingen de financiële markten wel degelijk in beweging brengen. Hoe dat zit kunt u lezen in deze vooruitblik.

Donderdag zijn Bank of England en de centrale bank van Turkije aan de beurt. Zij zullen naar verwachting eveneens de rente ongemoeid laten. Net als de centrale bank van Australië vandaag al deed.

Wall Street in het groen na aarzelend begin

De belangrijkste indices op Wall Street gingen wat aarzelend uit de startblokken, maar na enkele uren handel kleuren de koersenborden groen. Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Fed van morgen, want veel nieuws is er vooralsnog niet.

Super Micro Computer, dat zich net verzekerd wist van een plekje in de S&P 500, krijgt vandaag een enorme draai om zijn oren nu het bedrijf een emissie heeft aangekondigd. 2 miljoen aandelen worden er uitgegeven, maar dat kunnen er nog meer worden. De koers stond gisteren al onder druk en vandaag gaat er nog eens 9% af. Afgelopen week is de koers al met 20% gekelderd. Maar zoomen we verder uit, dan zien we een indrukwekkend rendement: 217% YTD en 821% in de afgelopen twaalf maanden.

Nvidia presenteerde maandag de nieuwste superchip voor AI, maar dat krijgt een lauw onthaal. De koers staat 0,9% hoger.

De koers van bitcoin dendert nog steeds omlaag en dat gaat het aandeel Coinbase (-3,6%) niet in de koude kleren zitten.

Verder meldde persbureau Bloomberg dat Boeing zou overwegen om minimaal twee defensiebedrijven in de etalage te zetten. De vliegtuigbouwer wil daarmee de balans versterken. Belangrijk om te melden is wel dat dit niet wordt ingegeven door het drama met het verloren deurpaneel tijdens een vlucht van Alaska Air: de plannen zouden al ongeveer een jaar oud zijn.

Lange rentes doen het rustig aan

De tienjaarsrentes zijn afgelopen week behoorlijk opgelopen, nu het besef doordringt dat we nog een tijd zitten opgescheept met hoge rentes. Maar ze komen, met het rentebesluit van de Fed in zicht, redelijk tot rust. Dit zijn de standen (geklokt om 17.30 uur)

Nederland: 2,69%

België: 2,98%

Duitsland: 2,45%

Frankrijk: 2,89%

Italië: 3,70%

VK: 4,31% (-2 basispunten)

VS: 4,31% (-3 basispunten)

De brede markt

De AEX sloot 0,8% hoger op 860,69 punten. Daarmee kunnen we een lange neus trekken naar de ons omringende beurzen. De Bel20 eindigde 0,2% hoger, de CAC won 0,6% en de DAX40 kreeg er 0,3% bij.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 14,10

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,7%, S&P500 +0,3% en Nasdaq +0,2%

De euro komt nauwelijks van zijn plaats en noteert 1,0863 dollar.

De goudprijs staat 0,2% lager op $2.156,09 per troy ounce.

De bitcoin daalt fors: vandaag 3,5% eraf op $65.214,17. In een week tijd is de koers met 8% gekelderd.

De olieprijzen zitten wél in de lift. De prijs van een vat Brent-olie staat 0,6% hoger op $87,35. WTI koerst 0,7% hoger op $82,79.

Verder op het Damrak

Ebusco stijgt maar door (bij zeer hoge omzetten) en bij Vivoryon is de bodem nog niet bereikt.

Ebusco steekt met een koerswinst van 13,66% met kop en schouders boven de rest uit, terwijl er geen richtinggevend nieuws is. Voor het weekend werd bekend dat het concern 12 elektrische bussen in Zwitserland mag afleveren. De koers is deze week al met 18% opgelopen, maar YTD kijken aandeelhouders nog tegen een verlies van 21,6% aan. De stijging van vandaag gaat overigens gepaard met uitzonderlijk hoge handelsomzetten: ruim 400% boven het gemiddelde.

steekt met een koerswinst van 13,66% met kop en schouders boven de rest uit, terwijl er geen richtinggevend nieuws is. Voor het weekend werd bekend dat het concern 12 elektrische bussen in Zwitserland mag afleveren. De koers is deze week al met 18% opgelopen, maar YTD kijken aandeelhouders nog tegen een verlies van 21,6% aan. De stijging van vandaag gaat overigens gepaard met uitzonderlijk hoge handelsomzetten: ruim 400% boven het gemiddelde. De gifbeker lijkt nog niet leeg bij Vivoryon (-1,8%). Het biotechbedrijf zag de koers onlangs exploderen na teleurstellende onderzoeksresultaten van een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Vandaag bleek dat een grootaandeelhouder (de Deense biotechinvesteerder Claus Christiansen) zijn belang in Vivoryon nog verder heeft afgebouwd. Op 5 maart bezat deze aandeelhouder nog meer dan 15% van de stukken, maar inmiddels is er nog een belang van 10,39% over. De koers is YTD met 93% gekelderd.

(-1,8%). Het biotechbedrijf zag de koers onlangs exploderen na teleurstellende onderzoeksresultaten van een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Vandaag bleek dat een grootaandeelhouder (de Deense biotechinvesteerder Claus Christiansen) zijn belang in Vivoryon nog verder heeft afgebouwd. Op 5 maart bezat deze aandeelhouder nog meer dan 15% van de stukken, maar inmiddels is er nog een belang van 10,39% over. De koers is YTD met 93% gekelderd. Mondrian Investment Partners heeft zijn belang in B&S (+1,6%) nagenoeg gehalveerd, van 5% naar 2,66%.

(+1,6%) nagenoeg gehalveerd, van 5% naar 2,66%. Shell (+1,4%) profiteert mogelijk van de hogere olieprijzen.

Adviezen

Beursnieuweling Theon International (fabrikant van nachtkijkers) staat op de kooplijst van UBS. Verder zijn er geen koersdoel- of advieswijzigingen.

Theon: koersdoel €17 (= upside van €4,30 ten opzichte van de huidige koers) en koopadvies - UBS

Agenda: cijfers Avantium en Cabka en natuurlijk Fed-rentebesluit

Woensdag is er een overvolle agenda. Avantium (chemisch technologiebedrijf) en Cabka (fabrikant van gerecyclede pallets) publiceren voorbeurs hun kwartaalcijfers.

Avantium haalde eind januari €70 miljoen op, voor de financiering van de nieuwe fabriek voor bioplasctic PEF in Delfzijl. Dat leidde tot heftige koersschommelingen. Analist Martin Crum zal in de analyse van de cijfers de taxaties bijstellen, dus houd de site in de gaten.

Cabka maakte vorige maand al voorlopige cijfers bekend. Hieruit bleek dat de omzet op kwartaalbasis met 35% was gestegen. De totale omzet over 2023 kwam uit op €197 miljoen. Dat was 6% minder dan een jaar eerder, toen Cabka nog een recordomzet kon melden en ook €3 miljoen onder de verwachting van Cabka zelf. De reden was volgens het bedrijf een nieuw klantenproject.



Rond de lunch openen biotechbedrijf BioNTech en voedingsmiddelenfabrikant General Mills hun boeken en na sluiting van Wall Street komt Micron Technology door.



Er komen ook diverse macro-economische cijfers. Het CBS maakt het consumentenvertrouwen en de omvang van investeringen in ons land bekend en in Duitsland en Groot-Brittannië staan de producentenprijzen op de rol.



Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, om 19 uur Nederlandse tijd.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

06:30 uur NL, consumentenvertrouwen, maart

06:30 uur NL, investeringen, januari

07:00 uur Avantium, cijfers Q4

08:00 uur Cabka, cijfers Q4

08:00 uur Duitsland, producentenprijzen, februari

08:00 uur VK, consumenten- en producentenprijzen, februari

09:00 uur Marel, jaarvergadering

12:00 uur VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

12:00 uur BioNTech (VS), cijfers Q4

12:00 uur General Mills (VS), cijfers Q3

15:30 uur VS, olievoorraden - wekelijks

19:00 uur VS, rentebesluit Federal Reserve + economische ramingen en dot plot

19:30 uur VS, toelichting rentebesluit Federal Reserve

21:00 uur Micron Technology, cijfers Q2

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijna avond toe!