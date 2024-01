Avantium krijgt groen licht voor aandelenemissie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Avantium zijn alle agendapunten goedgekeurd. Dit maakte Avantium woensdagavond na afloop van de vergadering bekend. Zo mag Avantium nu voor 50 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgeven. En dat bedrag kan nog eens worden verhoogd met 20 miljoen euro. Ook kreeg Avantium toestemming voor het uitgeven van warrants. "We zijn erg blij dat onze aandeelhouders ons financieringsplan steunen, zoals aangekondigd op onze beleggersdag op 13 december 2023", zei CFO Boudewijn van Schaïk. De kapitaalverhoging is volgens hem van fundamenteel belang om goed gekapitaliseerd te blijven totdat de nieuwe FDCA Flagship fabriek volledig operationeel is. Het bedrijf voert inmiddels meerdere constructieve gesprekken met bestaande en potentiële nieuwe investeerders. Bron: ABM Financial News

