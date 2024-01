Avantium lanceert claimemissie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium heeft een claimemissie ter waarde van 50 miljoen euro gelanceerd. Dit bleek vrijdag uit een persbericht van het bedrijf. De aandelen worden aangeboden voor 1,87 euro per aandeel en 8 bestaande aandelen geven recht op 5 nieuwe aandelen. Dit is volgens Avantium een korting van 35,1 procent ten opzichte van de zogeheten TERP, de theoretische ex-claim prijs. Enkele bestaande aandeelhouders hebben zich al verbonden aan de uitgifte, die voor 100 procent onderschreven is. Nieuwe aandeelhouders die aan boord komen, zijn Pieter Kooi en SENFI. Met deze emissie denkt CEO Tom van Aken dat Avantium over voldoende middelen beschikt tot de nieuwe FDCA-fabriek volledig operationeel is. Bron: ABM Financial News

