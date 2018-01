Beste forum leden van beursduivel,



Door onze beleggers is er een vraag geweest of we geen advies konden geven waarin wij jullie al dan niet kunnen informeren over het beleggen in belangrijke aandelen in België...



Helaas moeten wij melden dat dit onbegonnen werk is omdat de markt van beleggen in aandelen zeer groot is. Het goede nieuws is dat wij wel wekelijks een mening kunnen doorgeven op maandag over enkele aandelen die we nauwlettend in de gaten houden. En waar er veel vraag naar is...



Hiervoor hebben we voor jullie een top 5 gegeven van geselecteerde aandelen.



1 Tigenix

2 Ontex

3 Fagron

4 Kinepolis

5 AB Inbev



Van deze 5 geselecteerde aandelen geven wij jullie wekelijks advies op maandag

houden, kopen of verkopen



Mvg. Belfius