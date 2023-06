"Just Eat Takeaway is een overnamekandidaat"

Er is een akkoord omtrent het schuldenplafond dus verleggen we onze aandacht direct naar de aanstaande recessie. Is er reden tot zorg of biedt een naderende recessie juist beleggingskansen? In deze uitzending van de IEX BeleggersPodcast gaan we het er uitgebreid over hebben.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Het Payroll report













De ECB die de rente nog verder gaat verhogen













De koersafstraffing van Just Eat Takeaway













De herstelrally van Netflix













Waar je op moet letten bij het kiezen van een dividendaandeel













Een Nederlandse en een Belgische beleggingstip













Wat te doen met €670.000?













De koersimplosie van het biotechbedrijf Novavax













Kiek op de Grafiek: De MSCI World ETF

Kiek op de Grafiek