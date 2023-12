Deutsche Bank verkiest Heineken boven AB InBev Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank verkiest Heineken boven AB InBev. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Duitse bank. Heineken blijft op de kooplijst van de bank, terwijl het koersdoel werd verlaagd van 135,00 naar 115,00 euro. AB InBev gaat van de kooplijst af en krijgt een Houden advies, terwijl het koersdoel licht daalt, van 61,00 naar 58,00 euro. Heineken is de topfavoriet onder de brouwers, terwijl ook Carlsberg een koopadvies heeft. Sectorgenoot Unibrew werd maandag van de verkooplijst gehaald en kreeg een Houden advies. Brouwers deden het beter dan destillateurs in 2023, aldus Deutsche Bank, maar de koersen stelden teleur. Volgend jaar belooft beter te worden, door de makkelijkere vergelijkingsbasis en lagere grondstoffenkosten. Het wordt na enkele jaren van matige prestaties tijd om iets minder voorzichtig te worden over destillateurs, stelde de bank. Voor Pernod, Diageo, en Remy Martin blijft de bank neerwaartse risico's zien ten opzichte van de consensusverwachtingen. De afstand tussen de stokers van sterke drank en de bierbrouwers en fabrikanten van frisdranken is echter kleiner geworden. Bron: ABM Financial News

