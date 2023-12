Bloomberg: AB InBev verkoopt belang in Russische joint venture Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AB InBev heeft besloten om het belang in een Russische joint venture te verkopen aan de Turkse partner Anadolu Efes. Dit bleek dinsdag uit berichtgeving van Bloomberg op basis van documenten ingeleverd bij de toezichthouder. Anadolu Efes wordt zo de enige eigenaar van het bedrijf. AB InBev ontvangt geen betaling vooraf, maar krijgt in plaats daarvan een vergoeding die afhankelijk is van hoe het bedrijf in de toekomst presteert. Bij de deal wordt de joint venture door KPMG gewaardeerd op 1,1 miljard tot 1,3 miljard dollar. Vorig jaar kondigde AB InBev al plannen aan om het belang te verkopen, en deed toen een afschrijving van 1,1 miljard dollar. Heineken verkocht eerder ook al zijn Russische activiteiten. Dit levert vermoedelijk een verlies op van 300 miljoen euro. De Russische activiteiten van Carlsberg, Baltika Breweries, werden op grond van een presidentieel decreet genationaliseerd. Het aandeel AB Inbev wist dinsdagochtend 0,5 procent terreinwinst te boeken. De aandelen van Anadolu Efes stegen in Istanboel met maar liefst met 5,3 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.