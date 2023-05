Citi verhoogt koersdoelen Heineken en AB InBev Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Citi heeft maandag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 118,00 euro naar 130,00 euro bij handhaving van het koopadvies. AB InBev kreeg daarnaast een meer bescheiden verhoging met 0,50 euro naar 68,00 euro, ook bij handhaving van het koopadvies. De analisten stellen dat ze structureel overwogen zijn in 'bier-aandelen', gelet op de bescheiden waarderingen van de grote brouwers. Argumenten die voor Heineken pleiten in een zogeheten blue sky scenario zijn onder meer een trendversnelling richting premium bier en mogelijk deflatie, die de kosten van de brouwer zal drukken. De analisten benadrukken daarnaast onder meer het lopende kostenbesparingsprogramma ter waarde van 400 miljoen euro. Ten aanzien van AB InBev rekenen de analisten een normalisering van de negatieve impact rond de marketingcampagne van Bud Light in Amerika, en onder meer een sterke volumestijging in Brazilië, die gepaard gaat met het winnen van marktaandeel. Het aandeel Heineken sloot vrijdag in Amsterdam bijna onveranderd op 103,65 euro. AB InBev sloot daarnaast in Brussel 0,4 procent lager op 56,28 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.