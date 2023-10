Kepler Cheuvreux: Heineken net als AB InBev koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het aandeel Heineken op de kooplijst gezet, waar AB InBev al op stond, maar verlaagde wel het koersdoel voor de Belgische brouwer. Kepler verhoogde het advies voor Heineken van Houden naar Kopen en het koersdoel van 93,00 naar 100,00 euro. Het advies voor AB InBev blijft Kopen, maar het koersdoel werd wel met 2 euro verlaagd naar 62,00 euro. De analisten van Kepler verwachten dat Heineken in 2024 een sterke groeiversnelling zal doormaken. "Lagere inkoopkosten, een herstel in Vietnam en aanhoudende sterke prestaties in Mexico en Brazilië maken een optimistische blik mogelijk", aldus de analisten. Ook vinden zij dat de waardering van Heineken "aantrekkelijker" is geworden. Bij AB InBev wezen de analisten op de sterke marktpositie van de brouwer in Latijns-Amerika, waar de consumentenvraag ook veerkrachtig blijkt. En net als Heineken zal InBev ook profiteren van lagere inkoopkosten, voorziet Kepler, dat in 2024 een autonome groei van 5 procent verwacht en een EBITDA die aan de bovenkant van de door InBev afgegeven outlook van 4 tot 8 procent groei zal uitkomen. De analisten vinden dat de brouwers de lastige marktomstandigheden goed hebben doorstaan. "Wij verwachten dat de EBIT-marges in 2025 weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie zullen zijn", schreven zij. Het aandeel Heineken steeg donderdag 1,9 procent naar 84,34 euro en AB InBev won 1,1 procent op 50,71 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.